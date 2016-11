Watch_Dogs 2 – San Francisco zum Leben erweckt

Mit immer größeren Schritten nähern wir uns dem Release von Watch_Dogs 2. Es dauert zwar noch ein paar Tage, bis wir als Hacker wieder in neue Abenteuer verstrickt werden, aber immerhin spendiert uns Ubisoft bis dahin immer wieder neues Bildmaterial. So auch in diesem Trailer, der zeigt, die die Millionenstadt San Francisco im Spiel zum Leben erweckt wird.

Die Entwickler erzählen von ihren Aufgaben, Herausforderungen und Erlebnissen. Und natürlich gibt es wieder ein bisschen schicke Spielgrafik zu bewundern.

Watch_Dogs 2 erscheint am 15.11.16 für PC, PS4 und Xbox One.