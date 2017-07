War Thunder – Sommer-Event und 5 Zerstörer

Gaijin Entertainment hat heute eine massive Erweiterung der Naval Forces des Fahrzeugkampf-MMOGs War Thunder angekündigt. Jetzt verfügen alle der fünf im Marine-Test vertretenen Nationen über Zerstörer. Dazu gehören die 1936-class Z20 Karl Galster für Deutschland, die Tribal-Klasse für Großbritannien, die 7-U-Klasse für die Sowjetunion, die Fletcher-Klasse für die USA und die Yugumo-Klasse für Japan. Alle Zerstörer können am Test der Naval Forces an diesem Wochenende ausprobiert werden.

ZERSTÖRER IM ‘NAVAL FORCES’ SPIELMODUS

Die ersten Marinegefechte in War Thunder mit Beteiligung von Zerstörern wurden von den Spielern mit überwältigendem Feedback begleitet. Jetzt stehen in den Spielrunden der Naval Forces insgesamt drei Fahrzeugtypen zur Auswahl: Flugzeuge, Torpedo- und Kanonenboote sowie Zerstörer. Damit können die Spieler ihre Auswahl stets perfekt an die aktuelle, taktische Situation auf dem Schlachtfeld anpassen.

Ausgestattet mit den großkalibrigsten Geschützen, die gegenwärtig in den Naval Forces verfügbar sind, können Zerstörer Gegner auf extreme Distanz angreifen und sogar am anderen Ende der Karte erreichen. Zur Verteidigung vor Torpedobooten und angreifenden Flugzeugen verfügen sie über eine Vielzahl an Maschinengewehren und automatischen Geschützen. Das umfangreiche, realistische Schadensmodell der Zerstörer erlaubt, dass sich die virtuellen Kapitäne wie tatsächliche Kommandanten am Steuer eines mächtigen Kriegsschiffs fühlen können und dabei zügige, taktische Entscheidungen fällen müssen. Während der Kapitän selbst das Feuer der Hauptgeschütze lenkt, kann er darüber entscheiden, welche Ziele von der Mannschaft der Sekundärbewaffnung priorisiert werden oder wohin die Reparaturtrupps entsandt werden sollen. Im Kampf ist Zeit ein seltenes Gut, denn beschädigte Zerstörer werden zügig zum Primärziel der stets wachsamen Bomber und Torpedoboote.