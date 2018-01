Valkyria Chronicles 4 – Gameplay aufgetaucht

Das kommende Valkyria Chronicles 4 war auf der Taipei Game Show in Taiwan zum ersten Mal anspielbar. Natürlich war es demnach nur eine Frage der Zeit, bis erste Gameplay-Videos auf Youtube auftauchten.

Leider zeigen die derzeitigen Videos, von denen wir weiter unten stellvertretend eines eingebettet haben, nur abgefilmtes Gameplay. Aber man erkennt sehr schön, wie nahe die Macher von Valkyria Chronicles 4 sich wieder an die erfolgreichen Ursprünge der Serie rantasten.

Valkyria Chronicles 4 wird im Laufe von 2018 für Playstation 4, Xbox One und Switch erscheinen. Im asiatischen Raum, wo das Spiel unter dem Titel Senjou no Valkyria 4: Eastern Front erscheinen wird, geht das Spiel bereits am 21. März an den Start.

