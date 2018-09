Ubisoft veröffentlicht Live-Action-Trailer zu Assassin’s Creed Odyssey

Der Trailer ist eine Hommage an den Film Trainspotting und dessen berühmte Eröffnungsszene, welche die Konsumgesellschaft und den Druck, den diese auf den Einzelnen ausübt, auseinandernimmt. Die Worte von Irvine Welsh und der ikonische Song Lust für Life von Iggy Pop verlieren, auch ins Herz des antiken Griechenlands transportiert, nichts an ihrer Wirkung. Auf der anderen Seite schafft es einen starken und explosiven Kontrast, während es seine Bedeutsamkeit beibehält.

Assassin’s Creed Odyssey konfrontiert die Spieler immer wieder mit Entscheidungen, die einen weitreichenden Einfluss auf den Verlauf der Handlung haben. So steht es den Spielern frei was sie sagen, wem sie vertrauen und was sie in der großen und sich ständig verändernden Spielwelt erleben wollen. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. In diesem neuen Live-Action Trailer muss Alexios, ein Nachfahre des legendären Spartanischen General Leonidas, einigen Entscheidungen treffen, wenn er die Gewalt, die Verschwörungen und Machtkämpfe im Jahre 431 vor Christus überleben möchte.

Assassin’s Creed Odyssey erscheint weltweit am 5. Oktober 2018. Besitzer der Gold, Collectors und Ultimate Edition erhalten drei Tage früher, ab dem 2. Oktober, Zugang zum Spiel.