Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Launch Trailer veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte heute den Gameplay-Launch Trailer von Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Die Spieler begeben sich auf die Insel Auroa, die in die falschen Hände gefallen ist. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint erscheint am 4. Oktober auf PlayStation 4, der Xbox One Gerätefamilie einschließlich Xbox One X und Windows PC. Fans, die die Gold, Ultimate oder Collector’s Edition kaufen, haben bis zu drei Tage früher Zugang zum Spiel. Weitere Informationen zu den Editionen des Spiels gibt es unter: store.ubi.com

