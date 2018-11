This War of Mine – Complete Edition für Nintendo Switch

11 Bit Studios und Deep Silver verlängern ihre Kooperation für This War of Mine, das am 27. November 2018 für Nintendo Switch im Handel erscheint.

This War of Mine ist ein Anti-Kriegsspiel, das tiefe Einblicke in die Bürden gibt, die Überlebende während eines militärischen Konflikts zu tragen haben. Der Titel wurde seit seiner gefeierten Veröffentlichung 2014 konstant erweitert und umfasst neue Geschichten, Szenarien, mehr Einwohner und Orte. Dank der überwältigenden Unterstützung der Spielergemeinde, konnten die Entwickler den Story-DLC Father’s Promise entwickeln, der ein Kernelement umfasst, das in der ursprünglichen Fassung noch nicht vorhanden war. Mit der Erweiterung The Little Ones hielten zudem Kinder als spielbare Charaktere Einzug in This War of Mine. Damit rundeten die Entwickler das Gesamtpaket, rund um die Erweiterung War Child ab, die bis heute Spenden für die gleichnamige wohltätige Organisation aus dem Vereinigten Königreich sammelt und somit Kindern in Kriegsgebieten hilft.

Am 27. November diesen Jahres erscheinen nun erstmalig alle oben genannten Erweiterungen in der This War of Mine – Complete Edition exklusiv für Nintendo Switch.