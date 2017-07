The Wonderful 101 – Remake für Switch in Arbeit?

Die Damen und Herren von Platinum Games scheinen Gefallen daran gefunden zu haben, über Twitter neue Gerüchte zu streuen. Erst kürzlich haben wir über ein potentielles Remake von Bayonetta für die Switch berichtet und schon kommt das nächste interpretierfähige Bildchen.

In diesem Fall geht es um The Wonderful 101, das seiner Zeit exklusiv für Wii U erschien. Via Twitter posteten Platinum Games nun zwei Bilder, die recht eindeutig erscheinen. Besonders im ersten Bild erkennt man Figuren aus The Wonderful 101, die an einer Switch spielen. Das gespielte Game ist zwar nur verschwommen sichtbar, aber auch dabei handelt es sich bei genauerer Betrachtung eindeutig um The Wonderful 101.

The Wonderful 101 war zu Wii U Zeiten nicht der erhoffte große Wurf gewesen. Dennoch erfreut sich das Spiel über eine harte Fangemeinde und wird in Fachkreisen nicht selten als „verkanntes Kleinod“ betitelt. Sobald es etwas Spruchreifes von den Platinum Games und etwaigen Remakes zu berichten gibt, werdet ihr es hier erfahren.

Besagten Tweet der Platinum Games findet ihr hier: LINK