The Surge: Neuer Trailer „Mann gegen Maschine“

Focus Home Interactive und Deck 13 veröffentlichten einen neuen CGI-Trailer zum kommenden Hardcore-Action-Rollenspiel The Surge, das am 16 Mai 2017 für die PlayStation®4, Xbox One und für PC erscheint. Nachdem der letzte Trailer den Protagonisten Warren bei seinem ersten Tag im Büro begleitete, stehen im heutigen Video die brutalen Gefechte Mann gegen Maschine im Fokus, während der er sich immer tiefer in den CREO-Komplex vorkämpft.

Endlich haben Focus Home Interactive und Deck 13 auch einen exakten Releasetermin festgelegt, zusätzlich gibt es noch einen neuen Trailer zu The Surge.

In The Surge wird die Megacorporation CREO von einer heftigen Katastrophe heimgesucht, was zur Folge hat, dass sich Mensch und Maschine gegen den Protagonisten Warren wenden.

Anbei gibt es nun noch den aktuellen Trailer: