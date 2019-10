The Outer Worlds – Trailer zum bevorstehenden Launch

Am Freitag ist es so weit. The Outer Worlds, das neue Sci-Fi-Roleplay-Game aus dem Hause Obsidian Entertainment erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC. Auch für die Nintendo Switch ist ein Release geplant, wann steht allerdings noch nicht fest. Passend dazu erschien nun ein Launchtrailer zum Spiel.

Auf Steam, wo das Game erst in einem Jahr erhältlich sein wird, beschreibt der Entwickler:

„In The Outer Worlds erwachen Sie auf einem verirrten Kolonistenschiff, das auf seinem Weg nach Halcyon war, der am weitesten von der Erde entfernten Kolonie am Rand der Galaxis, und finden sich mitten in einer gigantischen Verschwörung wieder, die zu seiner Vernichtung führen könnte. Während Sie die äußersten Gebiete des Weltraums erkunden und auf verschiedene, nach Macht strebende Fraktionen treffen, entscheiden Sie mit dem von Ihnen entwickelten Charakter über den Verlauf der spielergetriebenen Handlung. In der Gleichung der Firma für die Kolonie sind Sie die außerplanmäßige Variable.“

Hier seht ihr den Trailer zum Launch von The Outer Worlds: