The Legend of Zelda: Link’s Awakening Remake angekündigt

Das ursprünglich vor über 25 Jahren auf dem Nintendo Gameboy veröffentlichte The Legend of Zelda: Link’s Awakening wird als Remake für die Nintendo Switch erscheinen.

Nintendo kündigte heute bei der kürzlich gesendeten Direct Ausgabe ein Remake des Gameboy Klassiker an. Der vor über 25 Jahren erschienene 2D Ableger der beliebten The Legend of Zelda Serie wir für die Nintendo Switch neu aufgelegt.

Im Gegensatz zum Original auf dem Nintendo Gameboy wird das Remake zu The Legend of Zelda: Link’s Awakening im neuen Art Style erstrahlen und 3D Grafik bieten. Einen kurzen Vorgeschmack zu Links Abenteuer auf der Cocolint Insel zeigte Nintendo im Announcement Trailer zu The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Quelle: Nintendo Direct