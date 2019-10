The King of Fighters Allstar – Macht euch bereit für den Kampf unterwegs

Betrete die Arena mit Netmarble! Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit SNK angekündigt, dass sein lang ersehntes und aktuelles Mobile Action Role-Playing Game (RPG) THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR ab sofort im Google Play und im App Store zum Downloaden verfügbar ist. Basierend auf der berühmten Kampfspielserie THE KING OF FIGHTERS (KOF) sammeln und trainieren die Spieler ihre Lieblingskämpfer aus der gesamten Franchise von KOF’94 bis KOFXIV und erleben die reiche Geschichte von KOF auf mobilen Plattformen.

Von Beginn an können die Spieler an der rasanten Kampf- und Beat-em-up-Action teilnehmen, indem sie durch feindliche Wellen, gigantische Bosse und gegnerische Teams in vielen Spielmodi kämpfen, darunter Story-Modus, Time Attack-Modus, Player vs. Player (PvP) und ein Echtzeit-Turniermodus. Die intensive Action ist gekoppelt mit topaktuellen Grafiken, kräftigen Farben, blitzschnellen Aktionen und über 130 sammelbaren Kämpfern, die mit Beginn des Spiels gesammelt und verbessert werden können, wobei im Laufe der Zeit mehr Charaktere hinzugefügt werden. THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR bietet eine Fülle von Inhalten und Nostalgie und bietet Franchisefans und Spielern, die neu bei KOF sind, stundenlangen Spaß.

„Die hochwertige Spielpräsentation, das intensive Kampfspiel und die herausragenden Charaktere sind nur einige von vielen Gründen, warum THE KING OF FIGHTERS bei den Spielern beliebt ist. Als KOF-Fans haben wir die enge Zusammenarbeit mit SNK bei der Entwicklung von THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR sehr genossen, und das weltweite Team ist gespannt, wie sich bei KOF diese Spiele im Laufe der Zeit entwickeln werden“, sagte Shin Hwa Cho, Executive Producer von Netmarble.

THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR lässt die Spieler zum Helden der KOF-Serie werden, indem sie die Rolle einer amnestischen Person schlüpfen, der von einer temperamentvollen Frau namens Noah gerettet wird, die schließlich selbst gerettet werden muss. Nachdem die Spieler die Kampfkraft eines jeden KOF-Kämpfers mit ihren charakteristischen Zügen entdeckt haben, nehmen sie an den King of Fighters-Turnieren teil, um ihr Erinnerungsvermögen wiederzuerlangen, noch stärker zu werden und die rasante Kampfgeschichte von KOF erneut zu erleben.

Spieler können sich auch nach dem Start auf Folgendes freuen:

• Vorabregistrierungs-Belohnungen – Bei Erreichen von einer Million Vorabregistrierungen können sich die Spieler auf besondere Belohnungen freuen, darunter:

o 1x 5★-Kämpfer-Auswahl

o 500 Rubine

o 1x Baseball Yuri Character

o 1x Baseball Yuri Kampfkarte

o Kapselnboxen+ (x10) und 10x Seltene EP-Kapseln

o 1x Kusanagi Kyo Kampfkarte for Google Play users, oder 1x Yagami Iori

Kampfkarte für App Store Nutzer.

• Launch Events – Zusätzliche Events, die Spieler erleben können, sind unter anderem:

o [Orochi Iori] / [Orochi Leona] Spezielles Gacha Event – Spieler haben 28 Tage Zeit, um einige der beliebtesten Charaktere von KOF zur Feier des Launches zu erwerben.

o Spezielles Roulette-Event – Spieler erhalten während des Spiels kostenlose Roulette-Tickets, mit denen sie verschiedene Charakter-Wachstumsmaterialien erwerben können.

o Spezieller Login-Bonus – Wenn du dich für sieben Tage einloggst, kannst du Belohnungen verdienen, wie z.B. ein Fighter / Kampfkarte Gacha Ticket, 400 Rubine und Wachstumsmaterialien.

o Festival-Events – Nach Abschluss spezieller Missionen, darunter die „Welcome Super Mission“ und das „Elements Festival“, erhalten Spieler beliebte Kämpfer, die sie in ihre Sammlung der KOF-Charaktere aufnehmen können.