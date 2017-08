Stronhold Kingdoms – Erscheint im August für iOS und Android

Im August wird Stronghold Kingdoms für mobile Endgeräte erscheinen. Damit macht das Strategie-MMO den Sprung vom PC auf Smartphones und Tablets, was langanhaltenden Spielspaß für unterwegs verspricht.

Gleich zwei Termine für die Veröffentlichung nannten die Entwickler der Firefly Studios. Stronghold Kingdoms wird zuerst für iOS am 17. August erscheinen und zwei Wochen später, am 31. August, dann ebenfalls für Android. Das Spiel erfreut sich derzeit großer Beliebtheit am PC und wird nun also einer viel breiteren Masse zugänglich gemacht. Extra für Geräte mit Touch-Bedienung wird natürlich die Oberfläche entsprechend angepasst.

Firefly hat derzeit auch schon die Voranmeldungen für alle interessierten Spieler geöffnet. Ihr könnt euch auf dieser Webseite schon jetzt registrieren und erhaltet im Gegenzug das „Barons Beginner Bundle“, das mit einigen Boni wie zusätzlicher Karten und Premium Items winkt.