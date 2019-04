Strike Suit Zero schon bald für Nintendo Switch verfügbar

Der britische Indie-Entwickler Born Ready Games freut sich, für den 2. Mai 2019 mit Strike Suit Zero: Director’s Cut sein Debüt auf der Nintendo Switch anzukündigen. Strike Suit Zero: Director’s Cut vereint die hochgelobte Originalveröffentlichung des Weltraum-Actionspiels mit der Kampagne „Heroes of the Fleet“ in einer Edition.

Strike Suit Zero: Director’s Cut ist bereits für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar und wird am 2. Mai 2019 nun auch für die Nintendo Switch erscheinen. Die Switch-Version wird zu einem Preis von 19,99 € erhältlich sein.

In Strike Suit Zero übernehmen Spieler die Kontrolle über die Strike Suit, ein mächtiges Raumschiff, das sich in eine massive Mech-Panzerung verwandeln kann, und steuern sie durch eine Geschichte mit 17 Missionen. In dieser Geschichte müssen Spieler sich hyperintelligenten feindlichen Sternenjägern und bulligen Großkampfschiffen stellen, um ihre Schwächen auszunutzen und sie Stück für Stück zu zerstören.

Für den Director’s Cut wurde Strike Suit Zero überarbeitet und tritt nun in grafischer Neugestaltung mit einer vollständig umstrukturierten Kampagne an. Zusätzliche Gameplay-Inhalte gibt es in Form der Kampagne „Heroes of the Fleet“, die das Spiel um fünf neue anspruchsvolle Missionen erweitert, von denen jede die Geschichte des Universums Strike Suit Zero weiter vertieft.

Über Born Ready Games

Born Ready Games wurde als unabhängiges Studio 2012 im britischen Guildford gegründet. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne veröffentlichte Born Ready 2013 sein erstes Spiel: Strike Suit Zero. Nachdem Strike Suit Zero: Definitive Edition 2014 für PS4 und Xbox One erschien, wurde nun für 2019 auch die Veröffentlichung für die Nintendo Switch angekündigt.