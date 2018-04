Spyro Reignited Trilogy: Trailer zeigt neue Grafik

Der Publisher Activision Blizzard hat einen neuen Trailer zur kommenden Spyro Reignited Trilogy veröffentlicht.

Eine der beliebtesten Spiele Serien der 2000er kommt auf die aktuelle Konsolen Generation zurück! Die Remastered Version der Ursprünglichen Trilogie enthält die Spiele Spyro the Dragon, Spyro 2 Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon. Die Entwickler Toys for Bob haben das Spiel von Grund auf neu erschaffen heißt es. Über 100 Level, eine neue Grafik Engine sowie verbesserte Steuerung und neue Zwischensequenzen soll die Trilogie bieten. Im neuen Trailer erhaltet ihr unter anderem einen Ausblick auf die verbesserte Grafik des Spiels.

„In Erinnerung an die damalige Bekanntmachung von Spyro können Spieler von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy auf PlayStation 4 in Europa, Australien und Lateinamerika ab Montag, den 9. April, mit dem Controller im Titelbildschirm von Crash Bandicoot 3: Warped den Code (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → Viereck) eingeben, um sich den Trailer von Spyro Reignited Trilogy anzusehen“

Spyro Reignited Trilogy wird am 21. September 2018 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.