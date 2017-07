SPIDER-MAN: HOMECOMING Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film – Comic Review

„Die perfekte Einstimmung auf den neuen Spider-Man-Kinofilm mit Tom Holland als Peter Parker! Die offizielle Comic-Vorgeschichte zum Blockbuster Spider-Man: Homecoming zeigt, wie Peters Zusammentreffen mit Tony Stark sowie der Civil War für den Nachwuchshelden alles verändern. Gezeichnet von Todd Nauck, der das Team-Up von Spidey und Barack Obama bebilderte.“

Autor: Will Corona Pilgrim

Zeichner und Tusche: Todd Nauck

Danke an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Story: 3/5

Zeichnung: 4/5

Farbe: 4/5

Preis: 4,99€

Bereits erschienen.

Story

Die Vorgeschichte zu SPIDER-MAN: HOMECOMING wärmt die vergangenen Geschehnisse von Civil War noch einmal auf. Spider-Man wird von Tony Stark in einem Youtube-Video entdeckt, als dieser einen Van vor dem Zusammenstoß mit einem Bus aufhielt. Die Flexibilität und Kraft hat Tony Stark schwer beeindruckt und Iron Man kann bei allem Übel, der gerade passiert, jede Hilfe gebrauchen. Durch die letzten Anschläge von Aliens und Robotern, bei denen die Avengers jedes Mal beteiligt waren, kamen viele Unschuldige ums Leben. Nun möchten die Behörden alle Superhelden registrieren, um eine bessere Kontrolle über deren Einsätze zu haben. Die Offenlegung der Personalien der Helden spaltet die Gruppe. Spider-Man steht an Tony’s Seite und möchte ihn beeindrucken, um Teil der Avengers zu werden.

Fazit

SPIDER-MAN: HOMECOMING Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film ist ein weiterer Comic-Ableger, welcher als kleines Extra zum Marvel Cinematic Universe erhältlich ist. Anders als bei der Vorgeschichte zu Dr. Strange gibt es hier leider keine Hintergrundgeschichte, welche nicht im Film aufgegriffen wurde. Während bei den meisten „Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film“-Ableger eine oder mehr Geschichten zu den anderen Schlüsselfiguren erzählt wird, gibt es bei „SPIDER-MAN: HOMECOMING Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film“ nur eine abgespeckte „Civil War“ Geschichte mit Spider-Man in der Hauptrolle. Hier hätte ich mir zumindest gewünscht wie und wo er von der Spinne gebissen wird, auch wenn diese Geschichte mittlerweile bei jedem Menschen bekannt ist. Es ist aber nicht verkehrt „Civil War“ noch mal als Comic zu erleben, bei denen auch die Charaktere ein wenig anderes aussehen, als die Darsteller. Das Design ist stimmig und genauso actionreich, wie sein Film. Da der Autor Will Corona Pilgrim schon für die anderen Film-Vorgeschichten verantwortlich war, könnte man ihn auch als Kevin Feige der Comics nennen. Für die Sammler der „Die Offizielle Vorgeschichte Zum Film“-Ableger ein Must Have!

Leseprobe

Bildquelle: Panini