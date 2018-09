Soulslike-Shooter Immortal: Unchained ist ab heute für PC, PS4 und Xbox One erhältlich

Toadman Interactive, Sold Out und Game Odyssey haben heute bekanntgegeben, dass das Hardcore Sci-Fi Action-Shooter-RPG Immortal: Unchained ab heute für Playstation 4, Xbox One und PC verfügbar ist.

Aus ihrer endlosen Gefangenschaft befreit, entfesseln die Spieler ihren Zorn und schlüpfen in die Rolle der ultimativen Waffe. Sie sind damit beauftragt, den Kosmos vor einem katastrophalen Ereignis zu retten, das droht, alle Welten in den Untergang zu reißen.



Das rasante und taktische Kampfsystem kombiniert gnadenlose Schießereien mit brutalem Nahkampf. Es gilt, Science-Fiction-Welten zu erkunden, die keine Fehltritte zulassen und legendäre Bosse zu besiegen, um mächtige Waffen zu erhalten. Dabei steht eine enorme Auswahl an Waffen und Builds zur Verfügung, in die man sich vertiefen kann. Die Spieler können niemandem trauen und schon gar keine Gnade erwarten.

„Wir freuen uns, Immortal: Unchained an die Spieler übergeben zu können“, so Robin Flodin, CEO von Toadman Interactive. „Wir haben ohne Pause daran gearbeitet, die Art Spiel zu kreieren, die der Vision von Game Odyssey entspricht und nach der unsere Fans und die Community verlangt haben. Ich bin unglaublich stolz darauf, was das Team und das Studio erreicht haben“

„Ich bin glücklich, dass unsere Ideen und Welten in Immortal: Unchained zum Leben erwacht sind”, sagt Nader Moukarim, CEO von Game Odyssey Ltd. „Ich hoffe, dass Spieler auf der ganzen Welt das Spiel schätzen und genießen werden und dass dies lediglich der Anfang von etwas Größerem ist.“

„Immortal: Unchained ist das erste Soldout-Spiel, das sowohl digital, als auch als Retail-Version veröffentlicht wird und stellt daher einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar”, meint Garry Williams, CEO von Sold Out. „Es ist ein wirklich einzigartiges Spiel und wir denken, dass diese IP eine überzeugende Alternative für Fans von Hardcore Action-RPGs darstellt.”

Das Studio ist schon dabei, an zusätzlichen Inhalten und Updates zu arbeiten, inklusive weiterer Verbesserungen für PlayStation 4 Pro und Xbox One X, einem neuen New Game Plus-Modus und anderer spannender Features, die in Zukunft angekündigt werden.