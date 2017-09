Sick City zum Early-Access-Start kostenlos spielbar

Schon mitbekommen? Nein? Okay, dann mal aufgepasst. Roccat hat sein erstes Spiel in den Early Access auf den Markt gebracht. Alles wichtigen Informationen zum Spiel findet ihr abschließend im Text. Schaut in jedem Fall mal vorbei, dass Spiel von Roccat macht auf den ersten Blick echt was her. Wir werden uns den Early Access Titel in den nächsten Wochen auch einmal genauer anschauen.

Nach einem aufregenden und erfolgreichen Auftritt auf der Gamescom 2017 in Köln, durchläuft SICK CITY weiter die Early-Access Alpha. Und es geht voran, das ROCCAT Game Studio präsentiert einen kostenlosen Zugang zu SICK CITY bis zum 15. Oktober: Der Download steht auf der offiziellen SICK CITY Website bereit. Gleichzeitig bietet ROCCAT schon jetzt drei verschiedene SICK CITY Spieler-Pakete in limitierter Edition. Das heißt exklusive Inhalte zu reduziertem Preis, verglichen mit dem offiziellen Verkaufspreis von 29,99 €, der bei Veröffentlichung abgerufen wird.

FOUNDER’S PACK – 9.99 €

FRIEND’S PACK – 19.99 € mit einem Code für Dich und drei Deiner Freunde

COLLECTOR’S PACK – 49.99 € mit exklusiven Sammlerstücken

Alle, die eines der oben abgebildeten Pakete erworben haben, bekommen Zugang zu dem “Imperial Legion Skin”. Zusätzlich gibt es kostenlose Updates für beispielsweise neue Einheiten, Maps oder Spielmodi – das nächste kommt schon bald, ab Oktober erobert die Fraktion der „Wasteland Junkies“ die Straßen von SICK CITY.

Um die ersten Tester zu unterstützen, hat es sich das SICK CITY Entwickler-Team zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu Informationen noch weiter zu vereinfachen, angefangen beim Bug-Reporting bis hin zum bald verfügbaren Ingame Voting-System in Verbindung mit ROCCATs eigener Voting-Währung. Damit sollen Spieler schnell und einfach Feedback geben und, ganz wichtig, Einfluss auf die finale Version des Spiels nehmen können. Spielentwicklung hat sich verändert – heute ist es eine gemeinsame Leistung von Spielern und Entwicklern. ROCCAT hat sich dem grundlegend verschrieben, angefangen mit SICK CITY und auch zukünftig.