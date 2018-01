Sea of Thieves – Termin zum Closed Beta Start steht fest!

Die Closed Beta zu dem kooperativen Freibeuterspiel Sea of Thieves startet am 24. Januar. Teilnehmer der geschlossenen Beta werden auf ein spannendes Abenteuer in gefährliche Gewässer geschickt. Spielbar wird sie sein vom 24. Januar um 14 Uhr bis 28. Januar um 21 Uhr! Im besagten Zeitraum können registrierte Tester erste Einblicke in die Piratenwelt von Sea of Thieves erhaschen. Der Zugang steht für die offen, die sich beim Sea of Thieves Insider Programm angemeldet haben. Als Vorbesteller nimmt man auch an der Beta Teil.

Werde mit deinen Freunden zur Piraten-Crew!

In SoT spielst du im besten Fall mit drei Freunden, denn Absprache ist in diesem Spiel sehr wichtig! Die Aufgaben werden als Crew gemeistert und nur ein Zusammenspiel führt zum Erfolg. So ist einer für die Karte zuständig und ein Anderer für das Graben. Zu Land und zu Wasser kannst du mit deinen Freibeuter-Freunden auf die Jagd nach Schätzen gehen. Doch seid auf der Hut, die Gefahren lauern überall!

Sea of Thieves erscheint am 20. März 2018 exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC.

Erlebe den 4K Gameplay Walkthrough der E3 2017.