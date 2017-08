Roccat stelle neue Peripherie der AIMO-Familie vor

Roccat stellt neue Produkte vor: Die Aimo-Familie erblickt das Licht der Welt. Zum einen gibt es die beliebte Kone Gamingmaus als Kone-AIMO und die Tastatur Horde-AIMO

Gamescom 2017: Es werde Licht

– ROCCAT präsentiert die Kone Gaming-Maus der nächsten Generation

– Horde, das neue Gaming-Keyboard mit Membrane 2.0

– AIMO – RGB-Beleuchtung in Vollendung

Vor 10 Jahren hat ROCCAT die RGB-Beleuchtung revolutioniert und mit der Original Kone eine der weltweit beliebtesten und meist gepriesensten Gaming-Mäuse geschaffen. Genau das passiert jetzt wieder, mit dem Neuzugang der Kone-Familie – der Kone

AIMO.

ROCCAT hat sich während der Entwicklungsphase intensiv mit sehr vielen Gamern verschiedenster Genres und Level unterhalten. Das Ergebnis ist eine Kone, die in allen Aspekten perfekt die Wünsche und Ansprüche der Spieler widerspiegelt. Eine verbesserte Ergonomie für mehr Komfort und Gefühl, eine Drei-Tasten Thumb-Zone für erweiterte Kontrolle und dazu ein extrem robustes 4D-Titan-Mausrad. OMRON Switches zertifiziert für 50 Mio. Klicks, ein erweitertes SWARM Treibersystem für eine vereinfachte Handhabung und der äußerst präzise, optische Owl-Eye Sensor entsprechen den hohen Standards, die von einem ROCCAT Produkt erwartet werden.

Die Kone AIMO ist zudem das erste Produkt einer ROCCAT Zubehörserie mit intelligenter RGB-Beleuchtung. Dieses spezielle Lichtsystem ist sofort einsatzbereit, lernt, passt sich den Aktionen des Spielers an und steigert so das Spielerlebnis ohne vom eigentlichen Gaming abzulenken.

ROCCAT nennt es das lebendige Licht. Das AIMO Lichtsystem läuft in Koexistenz mit der bereits bekannten, preisgekrönten, anpassbaren ROCCAT Beleuchtungsfunktionalität. Die Gamescom 2017 ist gleichzeitig Start von Membrane 2.0: Mit Horde, dem nächsten Produkt aus der AIMO Familie, schafft ROCCAT eine Neudefinition dessen, was Spieler bisher über Membrantastaturen für Gaming wussten. Membrane 2.0 wurde von ROCCAT zu 100% In-House entwickelt. Einfach in der Handhabung, blitzschnell bei der Umwandlung von Tastenbefehlen in Bildschirmaktionen und so gebaut, dass sich kein Schmutz in der Tastatur selbst ansammeln kann, sorgt ROCCAT Horde AIMO für eine ganz neue Erfahrung im Bereich Membrantastatur. Ausgestattet mit dem AIMO Lichtsystem, wird sich Horde gemeinsam mit zukünftigen AIMO

Produkten zu einem intelligenten, übergreifenden RGB-Beleuchtungssystem verbinden.

Kone AIMO als auch Horde AIMO werden auf der diesjährigen Gamescom 2017 präsentiert. Kone AIMO wird ab September für 79,99 € in den Farben Schwarz, Grau und Weiß im Handel erhältlich sein. Horde AIMO wird ab November zu kaufen sein, der Preis wird noch bekanntgegeben.