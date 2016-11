Playerunknown’s Battlegrounds – Spielbare Alpha ab heute

Solltet ihr mal wieder Bock darauf haben, Teil der Entwicklung eines Spiels zu sein, dann könnt ihr das ab heute machen: Playerunknown’s Battleground startet nämlich genau heute in die zweite spielbare Alpha. Falls ihr keine Ahnung habt, was sich hinter dem Spiel verbirgt, dann werft einfach einen Blick in den Trailer weiter unten.

Es handelt sich um einen 64 Spieler Multiplayer-Shooter mit Last-Man-Standing Modus. Man fängt in jeder Runde von Null an, sucht sich Waffen, Fahrzeuge und Items und tobt sich dann auf der knapp 64 km² Spielwiese aus.

Die Zeiten, in denen die Alpha startet, richten sich nach der Lokalisation:

European servers : Saturday & Sunday 5:00 pm – 1:00 am CET

North American servers: Saturday & Sunday 4:00 pm – 12:00 am PST

Viel mehr wissen wir noch nicht von Playerunknown’s Battlegrounds. Weitere Infos zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite. Dort könnt ihr euch dann auch für die Alpha und alle weiteren Events registrieren.