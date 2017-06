Wie Microsoft auf seiner Pressekonferenz in der vergangenen Nacht ankündigte wird der PC-Hit Playerunknown’s Battlegrounds exklusiv auf Xbox One und Xbox One X erscheinen. Wer momentan auf Twitch oder Steam unterwegs ist kommt nur schwer daran vorbei, bald wird der Hype vermutlich auch auf der Microsoft Konsole ausbrechen. Zwar nannte man noch keinen genauen Release Termin, aber es soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Das Spiel soll zuerst auf Xbox One erscheinen und einige Wochen später dann auf der Xbox One X in 4K nachgeliefert werden.