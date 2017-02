PES League Road To Cardiff – Austragungsort: Anfield Stadion

Der FC Liverpool und KONAMI sind eine enge Partnerschaft eingegangen; PES 2017 ist der einzige Fußballtitel mit perfekt im Spiel nachgebildetem Anfield Stadion sowie einer detailgetreuen Integration des Teams des FC Liverpool. Der Merseyside Klub war bereits Gastgeber vieler großer europäischer Fußballnächte.

Im kommenden April versammeln sich dort 16 Spieler aus ganz Europa, um sich einen Platz beim Regional Finale des offiziellen UEFA Champions League eSports Turnier PES League Road To Cardiff zu erspielen.

Dazu Billy Hogan, Chief Commercial Officer des FC Liverpool: “Wir sind extrem stolz auf unsere Partnerschaft mit Konami und hocherfreut, dass sie Anfield als Austragungsort für das offizielle UEFA Champions League eSports Turnier ausgewählt haben. Wir wissen, dass viele unserer Fans aktive Teilnehmer im e-Sport sind und freuen uns darauf, diese und die Teilnehmer im Anfield Stadion willkommen zu heißen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!“

Die erste Runde europäischer Qualifikations-Matches endete am 5. Januar; die zweite europäische Season findet zwischen dem 23. Februar und 23. März 2017 statt. Austragungsort für Europas PES 2017 Elite ist anschließend das Anfield Stadion, wo sich vier Spieler für die World Finals qualifizieren. Diese Gewinner versammeln sich mit 12 weiteren Finalisten zu einem spannenden Endspiel anlässlich eines Gala-Events im Juni zum UEFA Champions League Finale in Cardiff. Dort geht es um außergewöhnliche Preisgelder: 200.000$ für den Sieger und 100.000$ bzw. 50.000$ für den Zweit- und Drittplatzierten des Turniers. Doch zunächst wird für die 16 Teilnehmer des zweiten Europäischen Regional Finals der Wettbewerb im Anfield Stadion der Prüfstein auf dem Weg zu den World Finals. Auf den Gewinner dieses Vorentscheids wartet ein Preisgeld in Höhe von 20.000$.