PES 2018 – Liverpool Legenden angekündigt

Konami gab heute bekannt, dass fünf ehemalige Liverpooler Stars, darunter Steven Gerrard, sich in die Riege der PES 2018 Legenden einreihen. In Ergänzung zu den bereits bestehenden Liverpooler Legenden Robbie Fowler, Michael Owen und Ian Rush haben PES Spieler in diesem Jahr die Auswahl unter:

• Steven Gerrard

• Steve McManaman

• Kevin Keegan

• John Barnes

• Weitere Ankündigungen folgt

Dank einer Erweiterung der offiziellen Partnerschaft hat KONAMI einzigartigen Zugang zum FC Liverpool, um mit diesem zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass Spieler und Stadion im Spiel zum Leben erweckt werden. Auch bei zukünftigen Promotion-Maßnahmen wird es eine enge Zusammenarbeit geben.

Für eine noch realistischere Spielerfahrung in PES 2018 erhält Konami Zugang zur Mannschaft des FC Liverpool, etwa um die Spieler-Gesichter abzuscannen oder für Capturing Aufnahmen im Stadion. PES Spieler erwartet folglich eine einzigartige Erfahrung, wenn sie im Anfield Stadion auflaufen. Auch LED Promotion rund um Anfield wird es für KONAMI geben, ebenso fortlaufende Online und Social Media Unterstützung des FC Liverpool.

„KONAMI fühlt sich verpflichtet, mit den Größten im Fußball zusammenzuarbeiten, und der F.C. Liverpool ist ein perfekter Partner für uns“, so Jonas Lygaard, Senior Director Brand and Business Development von Konami Digital Entertainment B.V. „Eine großartige Geschichte, eine riesige Fangemeinde und ein dynamischer Spielstil – wir freuen uns sehr, weiterhin mit dem Klub zusammenzuarbeiten und werden sicherstellen, dass das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart des FC Liverpool perfekt in PES 2018 abgebildet ist.“

PES 2018 ist ab sofort erhältlich für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox360 und Steam.