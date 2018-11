OVERKILL’s The Walking Dead startet Saison 2 auf Steam

Mit „No Sanctuary“, der ersten Episode der nächsten großen Inhalts-Saison, kommen eine neue Mission in voller Länge, eine verbesserte Tutorial-Einführung, Sprach-Chat im Spiel und mehr.

Eine neue ‚Starter Edition‘ mit der kompletten ersten Saison ist jetzt für 24,99 € erhältlich

Starbreeze, Skybound Entertainment und 505 Games haben den Start der zweiten Saison von OVERKILL’S The Walking Dead auf Windows PC via Steam angekündigt. Dieses erste große Inhalts-Update, das für alle Besitzer der Standard- oder Deluxe-Edition des Kooperations-Multiplayer-Actionspiels kostenlos ist, führt eine neue Story-Mission in voller Länge ein sowie verbesserte Tutorial-Unterstützung für Neulinge und den oft angefragten Sprach-Chat im Spiel.

Saison 2 setzt da wieder an, wo das Finale der ersten Saison aufgehört hat, und stellt die Hauptgruppe Überlebender vor neue Herausforderungen, darunter ein neuer mächtiger Gegner, der sich auf dem historischen Capitol Hill in Washington, D.C. verschanzt hat. In der ersten Episode – „No Sanctuary“ – planen die Spieler einen gewagten Angriff auf eine Georgetown-Kirche, um einen möglicherweise lebensrettenden Informanten zu befreien. Saison 2 bietet von November 2018 bis Juni 2019 neun Episoden, die neue Missionen, spielbare Charaktere, Waffen, Modifikationen und andere Überraschungen enthalten werden.

OVERKILL’s The Walking Dead wurde seit dem Start des Spiels Anfang des Monats außerdem anhand des Spieler-Feedbacks mit neuen Features versehen. Über Steam wird jetzt ein Sprach-Chat im Spiel unterstützt, mit dem die Spieler besser kommunizieren und sich koordinieren können. Es gibt ein neues Video-Tutorial im Spiel – „The Survival Guide“ – das den Spielern eine umfassende Einführung in die Kernmechaniken des Spiels und hilfreiche Ratschläge fürs Überleben gibt. Außerdem wurde die Dateistruktur verändert, damit das Entwicklerteam in Zukunft das Spiel schneller und zuverlässiger mit neuen Inhalten und Verbesserungen versehen kann.

OVERKILL’s The Walking Dead ist ein kooperativer Multiplayer-Shooter für vier Spieler, inspiriert von den originalen Graphic Novels von Robert Kirkman und entwickelt von OVERKILL, einem Starbreeze Studio, in dem sich die Spieler auf einer Vielzahl von Missionen zusammenschließen müssen, um Überlebende zu finden, Vorräte zu sichern und am Leben zu bleiben. Die Spieler setzen Tarntaktiken ein, um Feinden auszuweichen, oder zerstückeln sie einfach mit roher Gewalt und Feuerkraft. Jeder der spielbaren Charaktere hat seine eigenen besonderen Fähigkeiten, Talentbäume, Team-Funktionen, Spielstile und Hintergrundgeschichten.

Sowohl OVERKILL’s The Walking Dead als auch die OVERKILL’S The Walking Dead Deluxe Edition enthalten die Vollversion des Spiels, die Inhalte der ersten und zweiten Saison, den kosmetischen DLC ‚Night Raid‘, ein digitales Artbook sowie den digitalen Soundtrack und sind jetzt über Steam verfügbar. Die neu verfügbare OVERKILL’s The Walking Dead Starter Edition für 24,99 € beinhaltet die komplette erste Saison. Die zweite Staffel und weitere Inhalte, können über Steam erworben werden.OVERKILL’S The Walking Dead wird im Februar 2019 weltweit für das PlayStation 4 Computer-Entertainment-System und Xbox One veröffentlicht. Die Konsolenversionen sind bereits jetzt digital und im gut sortierten Einzelhandel vorbestellbar.