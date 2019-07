ONE PIECE Pirate Warriors 4 angekündigt

BANDAI NAMCO Entertainment Europe freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, der neueste Titel der „ONE PIECE: PIRATE WARRIORS“-Reihe, 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 enthält die Kernkomponenten des Musou-Genres und ermöglicht den SpielerInnen, mit ihren Lieblingscharakteren, Tausende von Feinden durch mächtige Angriffskombinationen und Musou-Attacken zu besiegen. Darüber hinaus bietet ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 die neuesten Geschichten, Charaktere und Standorte aus dem „ONE PIECE“-Anime, einschließlich Whole Cake Island.

Mehr Informationen über das Spiel und andere Produkte von BANDAI NAMCO Entertainment Europe sind hier zu finden: https://www.bandainamcoent.eu.