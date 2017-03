MotoGP 17 – Die Meisterschaft ist bald eröffnet

Alle Fans des Zweirad-Sports aufgepasst: Milestone gibt uns Releasetermin, inhaltliche Informationen und viele Bilder die eure Vorfreude anheizen sollen. Hierbei wird die offizielle Meisterschaftssaison für das Jahr 2017 eingeleitet. Leider nur für Next-Gen und PC.

Die 2017er-Edition des offiziellen MotoGP-Rennspiels vereint den Rausch nach Adrenalin und Geschwindigkeit, nach dem sich angehende Motorrad-Weltmeister so sehnen. Das Spiel beinhaltet alle Fahrer, Teams und Strecken der 2017er Saison; alle überarbeiteten Regeln sowie die Red Bull Rookies Cup-Meisterschaft. Zum ersten Mal wird MotoGP dabei mit 60 Frames pro Sekunde über den Bildschirm rasen, was für beispiellosen Fahrspaß sorgen wird. Möglich gemacht wird all dies erst durch die Erfahrungen und Fähigkeiten des Entwicklerstudios Milestone, die sich dem Rennspiel-Genre schon seit über 20 Jahren verschrieben haben.





“Wir arbeiten sehr hart daran, dass MotoGP 17 nicht nur ein pures Update, sondern ein vollwertiges Spiel mit all den Innovationen wird, nach dem sich die Fans all die Jahre lang gesehnt haben. Neben einem neuen, kompetitiven Online-Modus haben wir auch einen komplett überarbeiteten Karriere-Modus und noch vieles mehr. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, kann aber versichern, dass es in den nächsten Monaten viel Großes zu sehen gibt“, so Matteo Pezzotti, Lead Designer bei Milestone.

MotoGP 17 wird euch ab 15. Juni für PS 4, Xbox One und PC bzw. Steam zur Verfügung stehen.