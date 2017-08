Marvel vs. Capcom Infinite: Trailer veröffentlicht der Ghost Rider, Jedah und weitere Kämpfer zeigt

Auf der Gamescom wurde von Capcom ein neuer Trailer veröffentlicht zu „Marvel vs. Capcom: Infinite“. Durch die veröffentlichung wuirden neue Charaktere vorgestellt und un diesem Zuge noch ein neues Gameplay der Öffentlichkeit gezeigt.

Zum kommenden Beat ,em Up hat Capcom einen neuen Trailer veröffentlicht. Mit diesem stellen uns die Entwickler die vier kürzlich bestätigten Charaktere Dormammu, Jedah, Ghost Rider und Firebrand vor. Zusätzlich hat die Redaktion von IGN zwei neue Gameplayvideos bereitgestellt in denen man die neuen Kämpfer in Aktion sehen kann. Insgesamt wird es im kommenden Spiel 30 verschiedene Kämpfer geben mit denen man in den Ring steigt gegen hitzköpfige Kontrahenten.

Alle Kämpfer stammen aus dem Marvel- bzw Capcom- Universum und treffen im Rahmend er Handlung aufeinander. Das gemeinsame Ziel der Kämpfer ist es gegen Ultron Sigma in den Kampf zu ziehen da dieser vorhat das Biologische Leben der verschmolzenen Universen auszulöschen.

„Marvel vs. Capcom: Infinite“ ist ab dem 19. September 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC im Handel erhältlich. Vor kurzem hatte Capcom bereits mitgeteilt, dass das Beat ‚em Up verschiedene Online- und Offline-Spielmodi zu bieten haben wird.