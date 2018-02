MarioKart Tour für iOS und Android angekündigt

Mario Kart erhält einen neuen Ableger. Allerdings nicht für eine Nintendo-Hauptkonsole wie Switch oder 3DS, sondern für iOS und Android. Ein genauer Termin ist allerdings noch nicht bekannt, lediglich dass MarioKart Tour bis März 2019 erscheinen wird. Auch ob das Spiel ähnlich wie Pokémon Go als Free-To-Play oder wie Super Mario Run einmalig kostenpflichtig wird steht noch in den Sternen. Erfolgreich wird das Spiel wohl in beiden Fällen, denn Mario Kart unterwegs auf dem Smartphone zu zocken wird wohl viele Gamer anlocken.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. Februar 2018