League of Legends: Offline-Finale mit 3.000 Zuschauern

Am 29. Juli findet das große Finale der Premier Tour statt – einer in diesem Jahr erstmals stattfindenden Turnierreihe, bei der die besten League of Legends-Teams aus dem deutschsprachigen Raum live vor Ort um ein fünfstelliges Preisgeld und die Teilnahme an den European Masters spielen. Aus diesem Anlass verwandeln sich die 6.500 Quadratmeter der Arena Berlin in einen Esport-Tempel, um bis zu 3.000 Besuchern ein unvergessliches Live-Erlebnis zu ermöglichen. Auch das Endspiel zum King of Spandau-Turnier, bei dem die gesamte deutsche Community ihr Können unter Beweis stellen kann und im Qualifier gegen das Team Spandauer Inferno antritt, wird die Arena Berlin an diesem Tag zum Kochen bringen. Tickets für die Veranstaltung sind auf eventbrite.de erhältlich. Dort können neben regulären Eintrittskarten auch limitierte Premiumtickets erworben werden, welche nicht nur Goody Bags, sondern auch die Teilnahme an einem exklusiven Meet & Greet mit dem Spandauer Inferno und der Crème de la Crème der deutschen Twitch- und YouTube-Szene beinhalten.



Neben Moderator und YouTube-Star Maximilian „HandofBlood“ Knabe, der an diesem Tag das letzte Mal als festes Mitglied von Summoner’s Inn zu sehen sein wird, sowie Showmaster Pascal „KrokettenKalle“ Becker, gehören dazu auch Maxim Markow, Nico „Sola“ Linke, Jona „Johnny“ Schmitt, Niklas „BehaartmitBart“ Eigen, Christian „EisohneWaffel“ Thamm und Maurice „Mori“ Lange, welche die hochklassigen Matches dieses Tages kommentieren und analysieren. Eine hochkompetente und unterhaltsame Aufarbeitung der Matches ist damit garantiert. Bei der Veranstaltung handelt es sich also nicht nur um das spannende Finale entscheidender League of Legends-Turniere, sondern auch um eines der größten Fan-Evente der deutschsprachigen Szene, in dessen Rahmen Profis, bekannte Gesichter und die Community aufeinandertreffen.

Zeitlicher Ablauf ab 9:30 Uhr Einlass Beginn der Presseakkreditierung ab 11 Uhr King of Spandau-Finale 3 – 5 Spiele ab 15 Uhr Signing Session Mit dem Spandauer Inferno und den Kommentaren von Summoner’s Inn ab 15:30 Uhr Premier Tour-Finale 3 – 5 Spiele ab 21 Uhr Signing Session Mit den Kommentatoren von Summoner’s Inn

Dauerbrenner League of Legends – seit Jahren das weltweit erfolgreichste „MOBA“

In League of Legends treten zwei Teams mit je 5 Spielern gegeneinander an. Wer von ihnen zuerst die Hauptgebäude der gegnerischen Basis zerstört, gewinnt das Spiel. Rund um das Multiplayer Online Battle Arena (kurz: MOBA) hat sich schon früh eine professionelle Szene entwickelt. In ausverkauften Hallen und vor Millionen von Zuschauern im Web spielen Profis um Millionenbeträge – darunter „SK Telecom T1“, die in den letzten Jahren über 7 Millionen US-Dollar Preisgeld erspielt haben. Heute gehört League of Legends mit bis zu 100 Millionen aktiven Spielern zu den beliebtesten Games der Welt.

King of Spandau feat. Premier Tour wird auch live im Internet zu sehen sein. Wer an diesem Tag nicht vor Ort dabei sein kann, schaltet ein unter: www.sinn.live. Weitere Informationen gibt es auf summoners-inn.de sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.