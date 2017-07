Knack 2 – Frisches Gameplay Video

Knack war ein erfolgreicher Launch-Titel der Playstation 4 und so ist es nur mehr als logisch, dass mit Knack 2 im Herbst diesen Jahres, genauer gesagt am 5. September, der Nachfolger erscheint. Von offizieller Seite gibt es nun ein neues Video, das frische Impressionen direkt aus Knack 2 in Form einer Gaming-Session zeigt.

Dabei spielt kein geringer als Mark Cerny, der Lead-Entwickler hinter Knack 2, das Spiel live vor der Kamera. Während des Interviews lässt er sich noch ein paar Details zum Spiel entlocken, bei denen es z.B. um den Schweregrad und neue Koop-Missionen geht. Alles in allem soll Knack 2 an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen, wobei man möglichst viele Defizite des Vorgängers ausmerzen möchte.