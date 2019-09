HyperX stellt Planar Magnetic Gaming Headsets vor

Zum vollständigen Eintauchen in das Gaming-Erlebnis bieten die neuen Headsets neben Audeze Planar Magnetic Treibern und Waves Nx 3D Audio-Technologie auch Head-Tracking und ermöglichen die Steuerung durch Gesten

HyperX, die Gaming-Sparte von Kingston Technology, präsentiert heute die neuen Headsets HyperX Cloud Orbit und Cloud Orbit S. Beide Headsets verfügen über 100-mm-Audeze Planar Magnetic Treiber und bieten die Waves Nx 3D Audio-Technologie. Das Cloud Orbit S ist außerdem mit der Waves Nx Head-Tracking-Technologie ausgestattet. Diese erfasst die Kopfbewegungen 1000 Mal in einer Sekunde und passt dementsprechend den Sound an. So ermöglicht das Cloud Orbit S Headset den Gamern ein 3D-Audioerlebnis. Gamer, die nach ausgezeichneter Soundqualität suchen, werden hier fündig. Die neuen Kopfhörer bieten dank der Planar Magnetic Treibern vor allem Freunden guter Klänge eine unvergleichliche Sound-Qualität.

Sowohl das Cloud Orbit als auch das Cloud Orbit S verfügen über 100-mm-Audeze Planar Magnetic Treiber und eine 3D Audio-Technologie für einen klaren und realistischen Sound. So schaffen sie einen dreidimensionalen Schallraum, der das vollständige Eintauchen in die Spielwelt ermöglicht. Die Kopfhörermuschel verfügt über integrierte Audio-Regler, die durch das einfache Drücken einer Taste verschiedene Features, wie etwa den HyperX Custom-Tuned 7.1 Surround Sound aktivieren. Außerdem bieten die Headsets die Möglichkeit, das Raumambiente anzupassen, eingebaute voreingestellte EQ-Profile auszuwählen und eine erweiterte Audio-Anpassungsfunktion¹, um 3D Audio-Einstellungen entsprechend den individuellen Nutzer-Maßen zu gestalten. ­

Fokus liegt auf ambitionierte Spieler und Musik Fans

„Unser Ziel war es, ein Headset zu entwickeln, dass die Standards von Gamern als auch von Musikliebhabern gleichermaßen erfüllt“, sagt Julien Millet, Business Manager bei HyperX EMEA. „Die HyperX Cloud Orbit Headsets fokussieren sich auf das, was ambitionierte Spieler von einem Headset erwarten: hoher Komfort, exzellenter Klang, eine hochwertige Haptik und die Kompatibilität mit vielen Plattformen.“

Mit der 3D Head-Tracking-Technologie erfasst das Cloud Orbit S die Position und Bewegungen des Kopfes 1000 Mal in der Sekunde, um die Lokalisierung von Audio und Soundeffekten genau anzupassen. Das Headset lässt sich zusätzlich durch Gesten steuern. Dieses Feature kann mit der HyperX Orbit S Software verknüpft werden, um Kopfbewegungen aufzuzeichnen. So können zusätzliche Befehle für die Bedienung der Tastatur erstellt werden. Das bietet Gamern mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit eine alternative Möglichkeit zur Steuerung ihres PCs. Die Head-Tracking-Technologie kann aber auch als Vorteil im Spiel genutzt werden, indem zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten durch Kopfbewegungen zur Verfügung stehen.

Die Cloud Orbit und Cloud Orbit S Headsets verfügen beide über ein abnehmbares Noise-Cancelling-Mikrofon mit flexiblem Boom und eingebautem Pop-Filter, drei verschiedenen Verbindungskabeln² für eine Multi-Device-Kompatibilität³, sowie integrierte Audio- und Mikrofonsteuerung für den schnellen Zugriff auf 3D-Audioeinstellungen, EQ-Profilen sowie Lautstärke- und Mikrofonsteuerung mit akustischen Signalen zur Überprüfung der Headset-Einstellungen.

Verfügbarkeit

Das HyperX Cloud Orbit ist in der EMEA-Region über das HyperX-Vertriebsnetz für 299,99 Euro verfügbar, das HyperX Cloud Orbit S für 329,99 Euro. Kunden erhalten eine zweijährige Garantie auf das Produkt. Lieferinformationen für andere Länder und Regionen sind online verfügbar.

HyperX Cloud Orbit Gaming Headset – Produktinformationen:

Kopfhörer:

Treiber: Magnetischer Planar-Treiber, 100 mm

Typ: Ohrumschließend, geschlossene Rückseite

Frequenzgang: 10 Hz – 50 kHz

Schalldruckpegel: >120 dB

T.H.D.: <0,1 Prozent (1 kHz, 1mW)

Modus: 3D Audio

Gewicht: 368 g

Kabellänge:

USB Typ C zu USB Typ A: 3 m

USB Typ C zu USB Typ C: 1,5 m

3,5 mm Anschluss (4-Pol): 1,2 m

Mikrofon:

Bauform: Elektret-Kondensatormikrofon

Richtcharakteristik: unidirektional

Akkulaufzeit*:

Bei analogem 3,5 mm Modus: 10 Stunden

*getestet bei 50 Prozent der Lautstärke des Headsets

HyperX Cloud Orbit S Gaming Headset – Produktinformationen:

Kopfhörer:

Treiber: Planar-Wandler, 100 mm

Typ: Ohrumschließend, geschlossene Rückseite

Frequenzgang: 10Hz-50.000Hz

Schalldruckpegel: >120 dB

T.H.D.: < 0,1 Prozent (1 kHz, 1mW)

Modus: 3D Audio mit Head Tracking

Gewicht: 368 g

Kabellänge:

USB Typ C zu USB Typ A: 3 m

USB Typ C zu USB Typ C: 1,5 m

3,5 mm Anschluss (4-Pol): 1,2 m

Mikrofon:

Bauform: Elektret-Kondensatormikrofon

Richtcharakteristik: unidirektional

Akkulaufzeit*:

Bei analogem 3,5 mm Modus: 10 Stunden

*getestet bei 50 Prozent der Lautstärke des Headsets

1 Erfordert Audeze HQ Software

2 Kabelkompatibilität mit PC, PS4, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Mac, Mobile, Nintendo Switch, VR, USB Typ C auf Typ A Kabel für PC und PS4, 3,5-mm-Stecker (4-polig) Konnektivität von Headset für Konsole und mobile Geräte

3 Getestet mit 50% Kopfhörerlautstärke

Quelle: Kingston PM