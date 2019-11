KING DEALS 2019 bei Caseking: Spannende Marken, tolle Produkte und bis zu 50 Prozent Rabatt!

Caseking, der Nummer-Eins-Shop für Gamer und PC-Enthusiasten, bietet zur Vorweihnachtszeit wieder unglaubliche King-Deals an! Wahnsinns-Rabatte bis zu 50 Prozent erwarten Euch. Holt Euch leistungsstarke PC-Komponenten, scharfe Gaming-Tastaturen, stylische Gehäuse und natürlich super bequeme Gaming-Stühle von noblechairs und Nitro Concepts zu einem unfassbar günstigen Preis! Sichert Euch bis zu 50 Prozent Rabatt online auf Caseking.de oder direkt im Store in der Gaußstraße 1 in Charlottenburg, der extra für Euch an den Samstagen vor Weihnachten von 10 bis 16 Uhr seine Tore öffnet!

Egal ob Monitor oder Gehäuse, Netzteil oder Grafikkarte – die King Deals halten in jeder Kategorie spannende Angebote bereit. Von EK Water Blocks und CableMod gibt es sogar Rabatt auf das gesamte Produktportfolio. Besonders spannend für Gamer ist sicherlich die für den kompetitiven Einsatz entwickelte Profi-Peripherie von Endgame Gear, Glorious PC Gaming Race und Ducky. So gibt es die Endgame Gear XM1 Gaming-Maus für nur 39,99 statt 59,99 Euro und die Glorious PC Gaming Race Model O Gaming-Maus im Bundle mit Maus-Bungee und G-Skatez für nur 54,90 statt 75,70 Euro. Der interessanteste Deal für Schnäppchenjäger wird garantiert die limitierte Sonderedition des noblechairs HERO sein – so günstig wie während der King Deals 2019 gab es den Gaming-Stuhl noch nie!

Folgende Marken nehmen an den King Deals bei Caseking teil:

Acer, ADATA, Alpenföhn, AMD, AOC, ASRock, be quiet!, BitFenix, CableMod, Corsair, Ducky, EK Water Blocks, Endgame Gear, EVGA, Gigabyte Aorus, Glorious PC Gaming Race, HP Omen, HTC, HTC, King Mod, Kolink, Next Level Racing, Nitro Concepts, noblechairs, Oculus, Phanteks, Razer, Seasonic, Super Flower, Thermaltake, X-Gamer, Xtrfy

Alle Schnäppchen findet Ihr unter: https://caseking.de/king-deals

Aktionszeitraum: bis 30.11.2018 um 23:59 Uhr – Nicht zögern, zugreifen! Alle Schnäppchen gelten nur solange der Vorrat reicht!

Der Caseking-Shop in Berlin-Charlottenburg öffnet während der Vorweihnachtszeit ab dem 30.11.18 auch an Samstagen von 10 bis 16 Uhr.