KFA2 präsentiert die neue GeForce-RTX-Generation

Das Warten hat bald ein Ende und die neuen Karten werden endlich verfügbar sein. Auch Hersteller KFA2 hat nun sein Lineup für die RTX2080 und RTX2080 Ti bekanntgegeben.

Pünktlich zur Vorstellung der neuen NVIDIA GeForce RTX Serie präsentiert der Grafikkarten-Experte KFA2 seine ersten Custom-Modelle, nämlich die KFA2 GeForce RTX 2080 OC und 2080 Ti OC. In sämtlichen KFA2 GeForce RTX 2080 und 2080 Ti Karten wurde der brandneue „Turing“ Grafikchip verbaut, für den NVIDIA zehn Jahre Entwicklungszeit investiert hat. Das große Highlight der neuen GPUs ist die enorme Ray-Tracing-Leistung. Durch Ray-Tracing profitieren kommende AAA-Titel wie zum Beispiel Battlefield V oder Shadow of the Tomb Raider insbesondere bei Reflektionen sowie Licht- und Schatteneffekte, die in Echtzeit berechnet werden. Laut NVIDIA ist dies der größte technologische Sprung seit der Einführung der CUDA-Cores.