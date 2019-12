Hardwarekalender 2019 – Tag 23

Heute öffnen wir Türchen Nummer 23 und lassen in Kooperation mit Trust Gaming eure Wände wackeln. Heute gibt es das neue 5.1 Sound System zu gewinnen. Die Rede ist natürlich vom Trust Gaming GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Soundsystem. RGB und ordentlicher Klang vereint. Klarre Höhen und kräftige Bässe für eine kleine Musiksession sind euch hier garantiert.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Trust zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Hauptmerkmale

Leistungsstarkes 5.1-Lautsprecherset mit 180 Watt Spitzenleistung (90 Watt RMS)

Ein Dolby digital-Audioeingang (optische S/PDIF-Schnittstelle) ermöglicht das optimale Surround-Sound-Erlebnis

Erleben Sie 5.1-Heimkino-Sound für Spiele, Musik und Filme

Mit kabelloser Fernbedienung für EIN/AUS, Lautstärke, Bass- und Lichtregelung

Vordefinierte Lichtmodi: 7 mit dem Bass synchronisierte Vollfarben, atmende RGB-Farben, rotierende RGB-Farben und basssynchrone RGB-Farben

Digital (optisch), analog (3,5 mm) und Sechskanal-Direkt-Audioeingänge (PC-Soundkarte); Kabel im Lieferumfang

Geeignet für PC, Laptop und Konsolen

Intelligentes Energiemanagement: schaltet bei Nichtgebrauch in den Standby-Modus

Neue Dimensionen für Ihr Klangerlebnis. Mit dem GXT 698 Torro RGB können Sie leistungsstarken und hochwertigen Dolby-Surround-Sound genießen, der durch die RGB-Lichtshow visuell verstärkt wird.

360°-Surround-Sound mit Dolby

Lässt Sie voll eintauchen. Aufgewertet mit dem erstklassigen Surround-Sound von Dolby Digital liefert dieses Set echt hochwertigen Sound in einem 360° Klangraum. Genießen Sie in Ihren eigenen vier Wänden ein vollkommen cineastisches Erlebnis; der Surround-Sound versetzt Sie in jedes Spiel und jeden Film, den Sie abspielen.

Klare Höhen und vibrierende Bässe

Leistungsstarker Klang wird mit dem GXT 698 Torro RGB 5.1 neu definiert, denn er erzeugt ein beeindruckendes Audioerlebnis mit einer wettbewerbstauglichen Spitzenleistung von 180 W. Die 5.1-Konfiguration umfasst fünf klare Surround-Lautsprecher und einen aufregenden Subwoofer, der Sie durchschütteln wird. Gemeinsam sorgen sie für den unglaublich satten und tiefen Klang, der bis in die hinterste Ecke Ihres Wohnzimmers oder Gaming-Raums dringt.

Faszinierendes RGB-Farberlebnis

Die integrierte RGB-Lichtshow des Lautsprechersets macht Klang auch visuell erlebbar. Wählen Sie aus verschiedenen vordefinierten Lichtmodi die perfekte Farbeinstellung: atmende RGB-Farben für allmähliche Farbübergänge, rotierende Farben für hypnotisierende Lichteffekte oder basssynchrone RGB oder 7 mit dem Bass synchronisierte Vollfarben, die die Party richtig in Schwung bringen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr