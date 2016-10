Wavemaster Stax 2.1 System mit Bluetooth – Test / Review

Während heute überall viel für den mobilen Sektor entwickelt wird, gibt es dennoch stationäre Lösungen. So auch Lautsprechersysteme, die sich immer noch einer Beliebtheit erfreuen. Wir hatten die Möglichkeit uns das Stax Soundsystem mit Bluetooth-Funktion etwas anzuschauen. Was die zweite Generation des Stax-System kann, das erfahrt Ihr in dieser Review.

Lieferumfang

Das Stax 2.1 Soundsystem wird in einem kompakten Karton geliefert, der alles zur Einrichtung und Inbetriebnahme beinhaltet. Wenn wir die Verpackung öffnen und die erste Kartonabdeckung entfernen, dann schaut uns da ein netter Subwoofer entgegen. Dieser ist eher klein und kompakt gehalten, doch dazu später mehr. Weiter unten im Karton befinden sich dann die Satellitenlautsprecher sowie Anschlusskabel und die Steuereinheit (Streamport). Die Kabel der Lautsprecher, die des Streamports sowie das Stromkabel des Subwoofers sind dabei fest verbaut. Außerdem ist noch ein Adapterkabel von 2 x Chinch auf 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang:

2 Satelliten-Lautsprecher inkl. Anschlusskabel

1 Streamport (anhängig von der Ausführung, Kabelfernbedienung auch möglich)

1 Subwoofer

1 3,5 mm Klinkekabel (Stecker auf Stecker)

1 Adapter Chinch auf 3,5 mm Klinkenbuchse

Dazu sind zwei kurze Handbücher für die Lautsprecher und den Subwoofer sowie für die Steuereinheit vorhanden. Darin wird kurz die einfache Inbetriebnahme sowie die technischen Daten beschrieben.

Einmal ausgepackt macht das Stax-System einen soliden Eindruck. Auch der Aufbau ist schnell erledigt: Lautsprecher sowie der Streamingport werden an den Subwoofer angeschlossen. Dieser muss anschließend nur noch an eine Steckdose sowie einem Gerät nach Wahl angeschlossen werden.

Dabei werden alle gängigen Geräte mit 3,5 mm Klinkeanschluss oder Bluetooth unterstützt. Beispielsweise kann das System an einem Desktop-Computer oder einem Notebook per 3,5 mm Klinkenanschluss angeschlossen werden und bei Bedarf per Streamingport andere Geräte verwenden.

Der Streamport, der auch die Bluetooth-Funktionalität mit sich bringt, kann auch einzeln erworben werden, um bestehenden Stax-Systemen ein „Bluetooth-Upgrade“ zu ermöglichen.

Verarbeitung und Funktionen

Ist das System aufgebaut kann es auch schon losgehen. Beim Aufbau ist uns aufgefallen, dass die Satellitenlautsprecher einen verstellbaren Metallfuß besitzen, mit dem die Lautsprecher auch an einer Wand befestigt werden können. Der Subwoofer fällt dagegen mit seinem Mesh-Gitter aus Metall auf, das an der Seite zum Schutz der Membran angebracht ist.

Subwoofer, Lautsprecher sowie der Streamport besitzen Gummifüße für einen rutschfesten Stand. Die Verarbeitung ist sehr gut gelungen und macht bei allen Komponenten des Soundsystems einen guten bis sehr guten Eindruck.

Negativ aufgefallen ist uns aber die Verarbeitung des Streamports, beziehungsweise des Modischalters. Der Streamport besitzt auf der Vorderseite einen Schalter mit dem zwischen den Modi Line und Bluetooth gewechselt werden kann. Dieser lässt sich nicht sehr einfach verschieben. Es muss etwas Kraft aufgewendet werden und optimaler Weise der richtige Winkel getroffen werden.

Der Streamport bietet aber einige Funktionen. Wenn in den Bluetooth-Modus umgeschaltet wurde, kann jedes gängige Bluetooth-Gerät einen Paaring-Vorgang mi dem Soundsystem eingehen und anschließend Musik abspielen. Ein fliegender Wechsel zwischen den beiden Modi ist auch während des Betriebs möglich. Allerdings kommt es dabei zu einer Umschaltzeit von ca. 1-2 Sekunden.

Neben der Umschaltfunktion bietet der Streamport auch noch die Möglichkeit einen Kopfhörer per 3,5 mm Klinkenstecker anzuschließen über den dann der Sound der jeweils eingestellten Audioquelle (Line oder Bluetooth) wiedergegeben wird. Außerdem ist es noch möglich ein mobiles Gerät per 3,5 mm Klinkenstecker an den Streamport direkt anzuschließen, um es anschließend als Audioquelle zu verwenden.

Technik und Leistung

Die technischen Daten des Stax-System sind bei solchen Systemen nicht unüblichen, aber erstaunlich in Kombination mit der schlanken Bauweise der Satellitenlautsprecher. Im folgenden sind die technischen Daten aufgelistet:

Ausgangsleistung (RMS): Subwoofer 26 Watt; Satelliten jeweils 10 Watt

Frequenzbereich: Subwoofer 30 – 150 Hz; Satelliten 150 – 20.000 Hz

Eingangsempfindlichkeit: Subwoofer Line-In 500 mV, Remote Line-In 250 mV

3 m Anschlusskabel an Satellitenlautsprecher

Subwoofer: 13 cm Langhub-Tieftöner, Holzgehäuse mit Bassreflex-Technologie, Höhenregler, Netzschalter

Satelliten: 2,54 cm Breitbandlautsprecher

Integrierter 3-Kanal Verstärker

Internes Netzteil: 100 – 240 V bei 50/60 Hz, 0,7 A max., unter 0,5 W (bei 230 V) Standby Power

Haben wir uns für eine Betriebsart entschieden können wir nun endlichen die Lautsprecher und den Subwoofer in Betrieb nehmen. Dabei fällt sofort auf, dass die Satellitenlautsprecher eine sehr klare und überaus saubere Sound-Wiedergabe bieten. Wir waren wirklich etwas erstaunt, dass so schmale Satellitenlautsprecher in der Lage sind einen solchen Klang zu erzeugen.

Am Subwoofer ist es möglich die Höhen und den Bass etwas anzupassen, was dazu führt, dass das System eine sehr klare Klangwiedergabe bietet. Das gilt allerdings nur für den Lautstärkebereich bis etwa 75 % der maximalen Lautstärke, denn dann geht der Subwoofer mit dem Bass etwas unter.

Die maximale Lautstärke ist ebenfalls ein Punkt, der eher etwas enttäuscht. Denn wenn wir den Streamport auf die maximale Lautstärke drehen ist es zwar laut, aber es könnte noch lauter sein.

Fazit

Auch wenn sich der letzte Teil dieser Review etwas negativ anhört, ist das Wavemaster Stax 2.1 keineswegs ein schlechtes Soundsystem. Es überzeugt durchaus mit der Freiheit Geräte per Bluetooth oder 3,5 mm Klinke zu verbinden und dem Benutzer dann noch die Option bieten seinen Sound über Kopfhörer oder dem Soundsystem wiederzugeben. Das alles kommt mittels einem nicht ganz perfekten Streamport zustande, mit dem sich auch die Lautstärke regeln lassen kann.

Auch der Klang ist wunderbar, keine Frage, nur leider ist die Leistung des Subwoofers etwas zu klein gehalten im Vergleich mit anderen Systemen.

Alles in allem hat mich das Stax Soundsystem aber überzeugt und ich kann es jedem empfehlen, der aktuell ein 2.1 Soundsystem mit guter Klangqualität sucht, das unter 100 € liegt und Bluetooth beherrscht.

