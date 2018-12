Hardwarekalender 2018 – Tag 8

Heute öffnen wir Türchen Nummer 8 und wir verlosen ein tolles Gaming-Peripherie-Bundle aus dem Hause Aukey. Aukey ist bekannt dafür, günstige Produkte auf den Markt zu bringen die sich durchaus sehen lassen können. Qualität muss nicht immer teuer sein. Heute gibt es für einen glücklichen Gewinner gleich drei tolle Preise von Aukey, und zwar der KM-G6 Tastatur, dem GH-S4 Gaming Headset und einem KM-P3 Mauspad.

Produktinformationen zur KM-G6 Tastatur:

AUKEY KM-G6 DE LayoutLED beleuchtete Mechanische Tastatur mit 105 Tasten

6-farbige Hintergrundbeleuchtung

Jeder Tastenreihe wird eine spezifische Farbe zugewiesen. Zwei übrige freie Plätze bieten die Möglichkeit, individuelle Lichteffekte anzupassen. Acht voreingestellte Lichteffekte wurden für OW, BPS, CF, COD, RTS, LOL, Rennspiele und NBA-Spiele konzipiert. Sie können auch selbst Ihr individuelles 9. Lichtmodi ergänzen wie zum Beispiel Breathing (Atmen), Wave (Welle) und den Farbwechselmodus.

QWERTZ Layout

Ohne weitere Einstellungen im Betriebssystem tippen Sie in gewohnter Weise auf einem deutschen Layout.

105 Tasten & blue Switch

Outemu blau Schalter sind ideal für Gaming oder Arbeit. Sie fühlen sich wegen der Empfindlichkeit sehr gut an, wenn Sie auf diesem Tasten tippen. Dank 105-Tasten mit Anti-Ghosting wird Ihr jeder Befehl an eine Rechenmaschine ohne Aufschiebung sofort in Kraft gesetzt. Jeder Schalter wurde 50 Millionen Tastenanschläge und 4,0+/-0,2mm Reichweite Anschlag getestet. Blue Switch braucht beim Drücken nur 60-Gramm-Betätigungskraft und ist so sanft wie Rote Swichtes und Brown Tasten.

Praktisches Design & Wasserdicht

Die Tastatur mit hochwertigem Material und der Oberfläche aus wasserdichtem Drahtziehen-Metall ist perfekt für den täglichen Gebrauch. Wasserdicht: Wenn Sie unvorsichtig Milch oder Wasser auf die Tastatur stürzen, machen Sie darum keinen Sorge. Denn drei Löcher an der Unterseite der Tastatur lassen Flüssigkeiten abfließen. Aber es gibt vielleicht wenig Wasser in der Tastatur, so brauchen Sie durch Schütteln aus der Tastatur Wasser zu entfernen. Ein toll platzsparendes Design für Ihr modernes Büro oder Ihren Schreibtisch.

Technische Daten

Eingang: DC 5 V, 200 mA (Gleichstrom)

Tastaturbelegung: QWERTZ

Schnittstelle: USB

Tastenanzahl: 105

Mechanischer Schaltertyp: Blau Schalter (OUTEMU)

Systemanforderungen: Windows, Mac OS, Linux, Android

Kabellänge: 1,5 m

Abmessungen: 434 x 135 x 37 mm / 17″ x 5,3″ x 1,5″

Produktinformationen zum GH-S4 Gaming Headset:

AUKEY GH-S4 Virtual 7.1 Kanal Stereo Gaming Headset ( Schwarz und Silber )

Professional Gaming Headset

Virtueller 7.1 Kanal Surround Sound sorgt für realistisches Live, es wird Sie süchtig machen. Mit der Software „Audio Control“ können Soundeffekte weiter verbessert werden.

GH-S4 kann die Position des Gegners im Spiel nach dem Klang ihrer Fußstapfen oder des Schießens identifizieren. Wenn das Schießen geht, ist der Klang vom Kopfhörer wie eine Explosion und produziert einen Schock, der dir ein immersives Gefühl gibt.

Es reduziert Lärm von außen, um jegliche Störung außer Spielwelt zu vermeiden.

Bequemes Design

Ein verstellbares Stirnband kann die Stirnband-Dichtheit professionell modulieren.

Das halboffene Headset-Design garantiert die Qualität des Klangs, weiche Gedächtnis-Ohrpolster ist ergonomisch gestaltet, um Ihnen ein angenehmes Gefühl zu geben, und die Unannehmlichkeiten durch längeren Gebrauch zu reduzieren.

Plug & Play:

Das Headset wird automatisch mit den Geräten koppeln, 2.4M USB-Kabellänge können Sie Bequemlichkeit geben, so können Sie Aktivitäten rund um Ihre Geräte herum machen, auch Sie tragen dieses Headset.

Kompatibilität:

GH-S4 kann mit dem PC-System kompatibel sein (Windows 10 und andere Windows versions oder Windows Vista / XP, Mac OS). Es ist eine gute Kombination aus Spielen, Videos und Musik hören.

24 Monate Garantie

Egal ob Sie zum ersten Mal bei AUKEY einkaufen oder ob Sie bereits Stammkunde von uns sind, eines können wir Ihnen garantieren: Auf alle AUKEY-Produkte gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten.

Spezifikation

Kabellänge: 2.4m / 7.9ft

Nenn / Maximale Eingangsleistung: 20mW / 30mW

Impedanz: 16 Ω (±15%)

Empfindlichkeit: 97dB (±3)

Lautsprecher Durchmesser: 50mm

Richtcharakteristik: Omnidirektional

Schnittstelle: USB-A

Produktinformationen zum KM-P3 Mauspad XXL:

AUKEY Gaming Mauspad XXL (900x400x4mm) Wasserdicht Mauspad

Riesig groß und dick

Das AUKEY Mauspad mit der Abmessung von 900x400x4mm (35.4×15.7×0.16in) kann allen Ihren alltäglichen Bedarf decken. Es ist so groß, dass Ihre Maus und Tastatur auf dem Mauspad belegt werden können.

Die vernähte Ränder garantieren die lange Lebensdauer und schützen vor dem Ausfransen.

Wegen der gummierte Anti-Rutsch Unterseite und der 4mm-Dicke bleibt es stabil auf Ihrem Schreibtisch. Machen Sie keine Sorge, dass es sich beim Spielen bewegt.

Jede Sekunde reibungslose Kontrolle

Dieses Mauspad ist mit glatter Textiloberfläche ausgestatte. Auf der glatten Oberfläche funktioniert der Maussensor besser. Gutes Zubehör für die tägliche Arbeit und für jeden Gamer.

Waschbar

Falls Sie Wasser oder Getränke auf das Mauspad ausschütten, macht es nichts. Außerdem ist das Mauspad auch waschbar. Mal mit Wasser ausspülen und Trocken lassen, ist es wieder einsatzbreit.

24 Monate Garantie

Ob Sie zum ersten Mal AUKEY-Produkte kaufen oder bereits unser Stammkunde sind, versprechen wir Ihnen: Für alle AUKEY-Produkte gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten.

Spezifikationen

Abmessung: 900x400x4mm (35.4×15.7×0.16in)

Gewicht: 906g

Material: Tuch und Gummi

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr