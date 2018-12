Hardwarekalender 2018 – Tag 19

Heute öffnen wir Türchen Nummer 19 und wir verlosen drei aktuelle CPU-Kühler. Die folgenden Kandidaten betreten die nun die Bühne. Der Cryorig M9 Plus, der Cryorig H7 Plus und der Cryorig H7 Qaud Lumi. Doch damit noch nicht genug, denn zu jedem CPU-Kühler bekommt jeder der drei Gewinner noch einen QF120 LED Performance Lüfter on top.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Cryorig zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zum M9 Plus Kühler:

Mit dem CPU-Tower-Kühler M9 setzt Cryorig auf drei 6mm-starke kupferne Heatpipes, die die Bodenplatte aus vernickeltem Kupfer mit den Lamellen des Kühlkörpers verbinden. Dank des Einsatzes hochwertiger Materialen schafft der kompakte CPU-Tower-Kühler 33 Prozent mehr Kühlleistung als herkömmliche Kühler der CPU-Hersteller – und das trotz seiner, für CPU-Tower außergewöhnlichen, kompakten Form. Weil der CPU-Kühler so klein ist, kommt er auch nicht in Berührung mit RAM-Modulen oder Steckkarten.

Die beiden 92-mm-Lüfter haben ein außerordentlich leises Lager, so dass die Geräuschentwicklung des gesamten Kühlers bei leisen 26,4 dB(A) liegt. Dank seiner herausragenden Leistung und Effizienz ist der CPU-Tower-Kühler für Prozessoren mit bis zu 130 Watt TDP (Thermal Design Power) geeignet.

Werkzeug zur Fixierung des CPU-Kühlers samt Backplate, Wärmeleitpaste sowie ein Tuch zum Entfernen von Resten ist im Lieferumfang enthalten. Wer sein Produkt bei Cryorig registriert, kann die Herstellergarantie von drei auf sechs Jahre erweitern.

Bauart Tower-Kühler

Abmessungen (BxHxT) 102x125x98mm

Lüfter 2x 92x92x25mm, 600-2200rpm, 82m³/​h, 26.4dB(A)

Gewicht 505g

Anschluss 4-Pin PWM

Sockel 1150, 1151, 1155, 1156, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+

Besonderheiten 3 Heatpipes (6mm)

Herstellergarantie drei Jahre

Produktinformationen zum H7 Plus Kühler:

Mit dem CPU-Kühler H7 Plus setzt Cryorig auf drei 6mm-starke Heatpipes, die die Bodenplatte aus vernickeltem Kupfer mit dem Turm des Kühlkörpers verbinden. Das Besondere ist das Design der Lamellen. Die Kühllamellen sind wabenförmig und zum Ausgang hin verengt. Die Wabenform verhindert Turbulenzen und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Luft gleichmäßig durch die Lamellen fließt. Die Verengung sorgt zusätzlich für einen optimierten Ausgangsluftstrom, von Cryorig als Jet Fin Acceleration System bezeichnet. Damit kann die erhitzte Luft schneller aus dem Tower-Kühler abgeleitet werden.

Mit der asymmetrischen und geneigten Anordnung der Heatpipes wird der Kühlkörper so versetzt, dass er nicht über die RAM-Module ragt. So kann auch Arbeitsspeicher mit eigenen großen Kühlkörpern verbaut werden. Für die Befestigung am Backplate hat der Cryorig H7 Plus einen X-Bar genannte kreuzförmige Befestigung, die mit den meisten Sockeln von AMD und Intel kompatibel ist.

Als wirksame Anti-Vibrationsmaßnahme sind in den 120mm-Lüftern vier Gummidämpfer an den Ecken eingelassen. So wird die Schwingungsübertragung der Lüfter auf die Lamellen gedämpft. Die Lüfter QF120 hat selbst ein außerordentlich leises Lager, so dass die Geräuschentwicklung des gesamten Kühlers bei niedrigen 25 dB(A) liegt. Zudem sind am Gehäuse des QF120 vier zusätzliche Lüftungsschlitze angebracht, die die Leistung des Lüfters nochmals erhöhen. Dank seiner herausragenden Leistung und Effizienz ist der CPU-Tower-Kühler Cryorig H7 Plus für Prozessoren mit bis zu 150 Watt TDP (Thermal Design Power) geeignet.

Bauart: Tower-Kühler

Abmessungen: (BxHxT) 123x145x126mm

Lüfter: 2x 120x120x25mm, 330-1600rpm, 83.3m³/​h, 25dB(A)

Gewicht: 845g

Anschluss: 4-Pin PWM

Sockel: 1150, 1151, 1155, 1156, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2

Besonderheiten: 3 Heatpipes (6mm)

Herstellergarantie: drei Jahre

Produktinformationen zum H7 Quad Lumi Kühler:

Mit dem CPU-Kühler H7 Quad Lumi setzt Cryorig auf vier 6mm-starke Heatpipes, die die Bodenplatte aus vernickeltem Kupfer mit dem Turm des Kühlkörpers verbinden. Das Besondere ist das Design der Lamellen. Die Kühllamellen sind wabenförmig und zum Ausgang hin verengt. Die Wabenform verhindert Turbulenzen und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Luft gleichmäßig durch die Lamellen fließt. Die Verengung sorgt zusätzlich für einen optimierten Ausgangsluftstrom, von Cryorig als Jet Fin Acceleration System bezeichnet. Damit kann die erhitzte Luft schneller aus dem Tower-Kühler abgeleitet werden.

Mit der asymmetrischen und geneigten Anordnung der Heatpipes wird der Kühlkörper so versetzt, dass er nicht über die RAM-Module ragt. So kann auch Arbeitsspeicher mit eigenen großen Kühlkörpern verbaut werden. Für die Befestigung am Backplate hat der Cryorig H7 Quad Lumi einen X-Bar genannte kreuzförmige Befestigung, die mit den meisten Sockel von AMD und Intel kompatibel ist.

Bauart: Tower-Kühler

Abmessungen: (BxHxT) 123x145x98mm

Lüfter: 1x 120x120x25mm, 330-1600rpm, 83.3m³/​h, 10-25dB(A)

Gewicht: 713g

Anschluss: 4-Pin PWM

Sockel: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2

Besonderheiten: 4 Heatpipes (6mm), LED-Beleuchtung (RGB), LED-Beleuchtung (weiß), vernickelt

Herstellergarantie: sechs Jahre nach Registrierung

Hinweis Weiße LED-Beleuchtung nicht abschaltbar. NZXT CAM kompatibel.

Produktinformationen zum QF120 LED Performance Lüfter:

Cryorigs QF120 Performance zeichnet sich vor allem durch seine vier zusätzlichen Lüftungsschlitze im Rahmen des Lüfters aus. Dadurch steigert Cryorig die Effizienz dieser Lüfter so, dass sie auch bei geringen Drehzahlen eine zuverlässige Kühlung liefern. Bei dieser Performance-Variante des QF120 gibt es eine enorm breite Drehzahlspanne, die vor allem auf hohen Kühlbedarf ausgerichtet ist. Die Drehzahl kann entweder über das Mainboard oder noch genauer per PWM gesteuert werden kann. Bei niedrigen 600 RPM liegt die Geräuschentwicklung des QF120 Performance bei kaum hörbaren 13 dB(A). Dreht der Lüfter auf die maximalen 2.200 RPM auf, liegt die Geräuschentwicklung dennoch bei leisen 37 dB(A). Zusätzlich hat der QF120 Performance ein außerordentlich leises Bearing-Lager das den Namen HPLN (High Precision Low Noise) trägt.

Dabei schafft der QF120 Performance ein enormes Fördervolumen von maximal 83,3 m³/h bei überdurchschnittlichem statischen Druck von 3,33 mmH2O. Zudem ist der Lüfter mit gummierten Entkoppler-Ecken ausgestattet. Der QF120 Balance eignet sich deshalb nicht nur für den Einsatz als Gehäuselüfter, sondern auch als kleiner aber enorm effizienter CPU-Lüfter. In dieser Version sind vier weiße LEDs in der Nabe des Rotors eingebaut, die die transparenten Lüfterflügel beleuchten.

Abmessungen: 120x120x25mm

Umdrehungen: 600-2200rpm

Luftdurchsatz: 139.44m³/​h

Luftdruck: 3.33mmH₂O

Lautstärke: 13-37dB(A)

Anschluss: 4-Pin PWM

Spannungsbereich: 12V

Besonderheiten: weiß beleuchtet

Herstellergarantie: drei Jahre

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr