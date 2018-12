Hardwarekalender 2018 – Tag 17

Heute öffnen wir Türchen Nummer 17 und wir verlosen ein hochwertiges Lüfterpaket aus dem Hause Blacknoise. Auch besser bekannt unter dem Namen Noiseblocker. Ein Gewinner bekommt ein fettes Bundle bestehend aus drei NB-eLoop B12-P (120mm) White Edition und zweier MultiFrame M12-1 in 120mm. Also die perfekte Kombination für eine Wasserkühlung und einer guten Gehäusebelüftung.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Blacknoise zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zu NB-eLoop Lüfter:

Der weltweit erste Hightech Kompaktlüfter mit bionischem Schlaufenrotor (BionicLoopFan) kommt aus Deutschland.

100 % entwickelt in Deutschland

TÜV zertifizierte Lautstärkeangaben = reale Werte

international ausgezeichnet mit dem if-Award 2013

extrem geräuscharmer bionischer Schlaufenrotor

bionischer Deepsound-Lüfter-Rahmen

lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI 2 NEU!

lautloses NB-EKA P2 Drive NEU!

Bayer Makrolon Rotor mit Antidust-Technologie

materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen

NB-Kabelmanagement mit zwei steckbaren Anschlusskabel

Perfekte Ergebnisse für PC Gehäuse, CPU Kühler und Radiatoren (höhere Kühlleistung bei gleicher Drehzahl)

Abmessungen: 120x120x25mm

Umdrehungen: 800-2000rpm

Luftdurchsatz: 132,4m³/​h

Luftdruck: 2.240mmH₂O

Lautstärke: 28.4dB(A)

Lüfterlager: magnetisch barometrisches Lager

Anschluss: 4-Pin PWM

Spannungsbereich: 3.5-13.8V

Leistungsaufnahme: 1.92W

Besonderheiten: Vibrationsdämpfer

Herstellergarantie: sechs Jahre

Produktinformationen zum Multiframe Lüfter:

Entwickelt und patentiert in Deutschland stellt das Original, die Multiframe-Serie seit 2008 einen Meilenstein im Lüfterbau dar und dient einer ganze Generation von neuen Lüftern als Vorbild. Standardmäßig bieten wir die besonders geräuscharmen Lüfter in den Größen 80 x 80 x 25 mm und 120 x 120 x 25 mm in jeweils verschiedenen Leistungsstufen an.

100 % entwickelt in Deutschland

vollintegrierte Körperschalldämpfer aus Silkon

lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI 2 NEU!

lautloses NB-EKA P2 Drive NEU!

Bayer Makrolon Rotor mit Antidust-Technologie

materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen

50 cm Kabel mit hochwertigem Gewebemantel

Abmessungen: 120x120x25mm

Umdrehungen: 750rpm

Luftdurchsatz: 58m³/​h

Luftdruck: 0.39mmH₂O

Lautstärke: 8.0dB(A)

Lüfterlager: magnetisch barometrisches Lager

Anschluss: 3-Pin

Spannungsbereich: 5-13.8V

Leistungsaufnahme: 0.36W

Besonderheiten: Vibrationsdämpfer

Herstellergarantie: sechs Jahre

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr