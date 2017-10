Gran Turismo Sport: Demo jetzt verfügbar

Ab heute, den 09.10.2017 habt ihr die Chance die Demo Version vom kommenden Gran Turismo Sport ausgiebig unter die Lupe zu nehmen. Wer bereits den Pre Load in Anspruch genommen hat darf sofort loslegen, die anderen müssen zuerst die 43 GB! große Demo downloaden. Die Demo Version des kommenden Titels wird bis zum 12 Oktober 2017 verfügbar sein.

In der Demo werden die Modi Sport, Kampagne und Arcade spielbar sein. Hier haben wir noch eine kurze Übersicht was in den Modi freigeschalten ist:

Arcade

3 Strecken (Northern Isle, Dragon Trail, Colorado)

Sport

Daily Races

Kampagne

Rennschule – 8 Events

Missionen – Stage 1 und 6

Strecken-Erfahrung – 3 Strecken

Freischaltungen: Für täglich mindestens 26 gefahrene Meilen gibt es ein neues Fahrzeug, das freigeschaltet wird.

4 Tage Demo, 4 Fahrzeuge in der Kampagne

Abschließen der Missions Stage 1 – Group 4 Fahrzeug

Abschließen der Missions Stage 6 – Group 6 Fahrzeug

Falls ihr euch anschließend entscheidet euch das Spiel zu kaufen werden natürlich sämtliche Fortschritte wie erspielte Fahrzeuge etc. in die Vollversion übertragen. Das Spiel wird am 18. Oktober 2017 für euch verfügbar sein in allen bekannten Läden und natürlich im PS Store.