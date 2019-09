[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Kinokarten und Poster zu Ready or not

Zum Kinostart von Ready or not am 26. September habt ihr bei uns die Chance Kinotickets zu gewinnen. Dazu müsst ihr das Formular weiter unten korrekt ausfüllen und landet damit im Lostopf. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und gute Unterhaltung mit Ready or not.

Reday or not begleitet eine junge Braut (Samara Weaving), die durch eine altehrwürdige Tradition in die reiche, exzentrische Familie ihres frisch angetrauten Ehemanns eingeführt wird – daraus entwickelt sich ein tödliches Spiel, in dem jeder um sein Überleben kämpft.



Gewinnspielformular:

Wird geladen…

Gewinnspielpaket:

Zu gewinnen gibt es zwei Pakete mit je folgendem Inhalt:

2 Kinotickets für Ready or not – Auf die Plätze, fertig, tot

Poster

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer möglich, maximal 2 Lose zu erspielen. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Versand der Gewinne erfolgt nach der Ziehung und eurer Bestätigung. Die Auszahlung in Bar und Umtausch ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 20.09.2019, 20:00 Uhr