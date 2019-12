Mit Games with Gold Januar 2020 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Styx: Shards of Darkness und Batman: The Telltale Series zur Verfügung. Für die Xbox 360 und ebenfalls Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, stehen Tekken 6 und LEGO Star Wars II: The Original Trilogy bereit.

Games with Gold Januar 2020 Übersicht

Styx: Shards of Darkness verfügbar vom 1. bis zum 31. Januar auf Xbox One.

In Styx: Shards of Darkness infiltrierst du die schwer bewachte Stadt der gefährlichen Dunkelelfen. Als gewiefter Goblin-Dieb Styx schlüpfst du geschickt durch die feindlichen Reihen und erlebst alleine oder gemeinsam mit einem Freund ein anspruchsvolles Schleich-Abenteuer.

Batman: The Telltale Series verfügbar vom 16. Januar bis zum 15. Februar auf Xbox One.

Sichere als Batman den Frieden von Gotham City in Batman: The Telltale Series. In fünf mitreißenden Episoden tauchst du in die zerbrochene Psyche des Milliardärs Bruce Wayne und seines Alter Egos Batman ein. In dieser finsteren Geschichte stellst du dich einer Vielzahl berühmt berüchtigter Schurken und bestimmst mit deinen Entscheidungen das Schicksal einer ganzen Stadt.

Tekken 6 verfügbar vom 1. bis zum 15. Januar auf Xbox 360 und Xbox One.

Teste deine Reflexe gegen die besten Kämpfer der Welt in Tekken 6. In der sechsten Ausgabe des King of the Iron Fist-Turniers wählst du deinen Kämpfer aus einer Vielzahl charismatischer Helden, von denen jeder über einen einzigartigen Kampfstil und mächtige Techniken verfügt. Dank rasanter Action und detaillierter Charakteranpassung tauchst du tiefer denn je in die Tekken-Serie ein.

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy verfügbar vom 16. bis zum 31. Januar auf Xbox 360 und Xbox One.

In einer Galaxie weit, weit entfernt tauchst du in die Welt von LEGO Star Wars II: The Original Trilogy ein. Du erlebst die epische Saga und mitreißenden Kämpfe rund um Luke Skywalker gepaart mit typisch frechem LEGO-Humor und entdeckst die Macht der Steine. Freue dich auf ein Wiedersehen mit über 50 Figuren und erlebe ein einzigartiges Abenteuer.

Trailer zu Games with Gold Januar 2020.



Quelle: Xbox PM