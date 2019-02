Far Cry New Dawn – Waffen Special Video

Ganz egal ob Sägeblatt-Launcher, Baseballschläger oder Flammenwerfer; das neue Far Cry New Dawn bietet genug Möglichkeiten, um den Gegnern so richtig einzuheizen. Damit niemand den Überblick verliert, was die Spieler ab dem 15. Februar in dieser Hinsicht erwartet, veröffentlichte Ubisoft heute ein neues Video mit Tipps, wie die Spieler ihre Feinde in eine wahre Bombenstimmung versetzen können.