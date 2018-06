Bethesda hat einen Trailer veröffentlicht, der Einblicke in den Fallout 76 Multiplayer bietet. Einige Ausschnitte davon waren schon auf der diesjährigen E3 zu sehen. Jetzt wurden diese zu einem eigenen kleiner Trailer zusammengefasst. Der Trailer nimmt das Zusammenspiel mit anderen menschlichen Mitstreitern in den Fokus. Denn in Fallout 76 sind alle Personen abseits von Monstern, Robotern und Mutanten echte menschliche Spieler.

Fallout 76 Multiplayer auch mit V.A.T.S-System.

Der Multiplayer Trailer zeigt unter anderem das neue Interface von Fallout 76, sowie das Emote Menü. Es gibt einen kleinen Ausblick auf Gruppenaktivitäten und dem Koop Spiel. Die Kampfszenen laufen dabei allerdings alle in Echtzeit ab. Bethesda hatte allerdings angekündigt dass, man das V.A.T.S-System in abgewandelter Form weiterhin benutzen kann. Im aktuellen Trailer konnte man dazu leider noch nichts sehen.

Für Fallout 76 wurde bereits ein Beta-Test angekündigt, dieser wird zuerst auf der Xbox One Plattform stattfinden. Wann genau diese startet, ist noch nicht bekannt. Das Spiel selbst wird aber am 14. November 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Bethesda Studios