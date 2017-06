E3 2017 Nintendo – ARMS und Splatoon 2 Turniere

Nintendo berichtet in einer aktuellen Pressemail, dass auf der Spielemesse E3 in Los Angeles zwei Wettkämpfe ausgetragen werden. An zwei Tagen können Profis und Amateure in den Nintendo Switch Spielen ARMS und Splatoon 2 um Rum und Ehre kämpfen. Auf der offiziellen Nintendo Seite zur E3 und auf dem Twitch Kanal von Nintendo kann das Turnier verfolgt werden. Außerdem hält Nintendo während des Livestreams noch einige Überraschungen bereit.

2017 Splatoon 2 World Inkling Invitational

Am Dienstag, dem 13. Juni ab 23.30 Uhr, beginnt dieses Turnier, in dem erstmals Spieler aus vier Kontinenten um die Weltmeisterschaft in Splatoon 2 kämpfen. Vier 4er-Teams, „Deadbeat“ aus den USA, „Dynameu“ aus Japan, „Rising Moon“ aus Europa und „Blue Ringed Octolings“ aus Australien und Neuseeland, haben bisher alle ihre regionalen Konkurrenten geschlagen.

Während der Spielemesse in Los Angeles tragen sie ein Revierkampf-Turnier über mehrere Runden aus. Jede Runde entscheidet darüber, wer weiterkommt. Zunächst einmal spielt jeder gegen jeden, um den Teams Gelegenheit zu geben, die Stärken und Schwächen ihrer Gegner kennenzulernen. Anschließend treten sie in den unterschiedlichen Modi des Rangkampfes gegeneinander an. Das Halbfinale gewinnt, wer aus einer „Best of 5“-Serie als Sieger hervorgeht. Im Endspiel um die Meisterschaft gilt es, eine „Best of 7“-Serie zu gewinnen. Die Champions dürfen eine spezielle Splatoon 2-Trophäe samt eingravierten Namen mit nach Hause nehmen und natürlich weltweit mit ihrem Erfolg prahlen.

Nintendo-Fans aus Europa können das Spektakel via Livestream miterleben. Kommentatoren sind der US-Sportreporter Jordan Kent, Ashley Esqueda von CNET und Eric Smith von Nintendo Treehouse. Im Vorfeld der E3 wird Nintendo of America Videos veröffentlichen, in denen die Wettkampf-Taktiken, Strategien und Geschichten hinter der kompetitiven Szene von Splatoon genauer erläutert werden.

2017 ARMS Open Invitational

Auch das ARMS-Turnier ist etwas für Europas Nachtaktiven. Am 15. Juni können sie ab 00.30 Uhr via Livestream dabei sein. Durch das Programm führen unter anderem die Videospiel-Streamer D1 und VikkiKitty.

Das Besondere an dem Turnier: Vier Profis aus der internationalen Kampfspiel-Community messen sich mit E3-Besuchern, die sich am Nintendo Messestand für die Teilnahme qualifizieren können. Die vier besten Amateure, die dabei ermittelt werden, fordern also die vier Profis heraus. Dies sind der Street Fighter-Star Alex Valle sowie die Super Smash Bros.-Experten Kelsy Medeiros, a.k.a. SuperGirlKels aus Kanada und Daniel „Tafokints“ Lee aus Los Angeles. Mit dabei ist außerdem Marie-Laure „Kayane“ Norindr aus Frankreich, eine der erfolgreichsten professionellen Kampfspielerinnen aller Zeiten. Die acht Finalisten schwingen ihre Joy-Con so lange, bis einer oder eine von ihnen den begehrten ARMS Open Invitational Meisterschaftsgürtel erobert hat.

ARMS Direct Präsentation



Splatoon 2 Direct Präsentation



Quelle: Nintendo PM

Bildquelle: E3 Facebook