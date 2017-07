Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Termin für PS4 und Xbox One

Lange Zeit hielt sich Capcom damit bedeckt, wie es mit Dragon’s Dogma: Dark Arisen für Playstation 4 und Xbox One steht. So langsam aber sicher macht man Nägel mit Köpfen und der Release wurde in Aussicht gestellt.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen erschien 2012 für PS3 und Xbox 360. Das RPG heimste mehr als solide Wertungen weltweit ein und genießt auch heute noch einen hohen Stellenwert bei Gamern mit Vorlieben für Rollenspiele. Nachdem man für Playstation 4 und Xbox One zunächst nur einen Release in Asien angekündigt hatte, folgte eine kleine Protestwelle aus den übrigen Regionen. Schließlich sind textlastige Rollenspiele mit ausschließlich asiatischen Schriftzeichen für uns Europäer nur schwer bis gar nicht zugänglich. Capcom lenkte ein und gab bekannt, dass man die Veröffentlichung für alle Regionen vornehmen werde.

Die große Frage ist jetzt: Werden alle Spielversionen auch zeitgleich veröffentlicht oder folgen US- und EU-Versionen erst mit zeitlicher Verzögerung? Diese Antwort können wir noch nicht geben, aber was wir wissen, ist das geplante Releasedatum für Asien. Dort nämlich wurde Dragon’s Dogma: Dark Arisen für den 5. Oktober kürzlich angekündigt und soll neben den aktuellen Konsolen auch für PC erscheinen.

