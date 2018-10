Disgaea 1: Complete ab jetzt im Handel

Der Overlord ist tot, die Netherworld in Aufruhr – also ist es an der Zeit, in ein paar Ärsche zu treten! Der Prinz der Netherworld – Lahrarl – erwacht, um für das Anrecht auf seinen Thron zu streiten. Es liegt an ihm und seinen Verbündeten, sein Geburtsrecht zu verteidigen. Gemeinsam mit seinem Vasallen Etna, dem Engel in Ausbildung Flonne und einer ganzen Kohorte weiterer explosiver Charaktere, muss Laharl sich durch die Reihen seiner Feinde schnezeln, um die Spitze der Herrschaft zu erklimmen. Spieler können ihre Truppen bis auf Level 9999 aufrüsten und verrückte Fähigkeiten entfesseln. Team-Attacken und magische Sprüche zaubern Schadenszahlen in Millionenhöhe auf den Schirm in diesem HD-Remake des Rollenspielklassikers.

Features:

Der Spieler übernimmt die Kontrolle über Prinz Laharl, um die Netherwelt in dieser Geschichte von Assassinen und Robotern zu erobern und der Overlord zu werden.

Das originale Disgaea ist wieder da und das besser als je zuvor. Der Spieler kann die Hauptstory erneut genießen oder sich während des Etna-Modus mit neuen Charakteren, welche nicht im Original-Spiel vorhanden waren, vertraut machen. Disgaea 1: Complete wird den Spieler mit seinen HD-Texturen über 100 Stunden an den Bildschirm fesseln.

In diesem Spiel kann wirklich alles aufgelevelt werden. Der Spieler entscheidet, was als erstes passieren soll und hat somit die Spielerfahrung in seiner Hand.

Disgaea 1 Complete ist ab sofort für Playstation 4 und Nintendo Switch erhältlich.

Quelle: NIS America Pressemitteilung