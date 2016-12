Deutscher Trailer von Planet der Affen : Survival ist online!

Nachdem der Krieg in Planet der Affen – Revolution schon voll in Gänge war und Caesar ihn nicht stoppen konnte, versucht er weiterhin zwischen beide Fronten zu stehen. Er ist der Anführer der Affen und zugleich liebt er den Planeten, den er doch nur versucht zu beschützen. Wie wird er sich am Ende entscheiden und welche Spezies wird gewinnen? Wir erfahren es am 03.08.2017!

Mit dabei im Film ist der Schauspieler Woody Harrelson ( im Film genannt „Colonel“ ) als Bösewicht zu sehen den ihr bestimmt schon als Tallahassee im Film „Zombieland“ belacht habt.

Wir freuen uns sehr auf den Film!