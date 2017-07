Destiny 2 – Bungie warnt vor Problemen der Beta

Seit gestern läuft der Destiny 2 Beta Preload und nicht wenige Zocker dürften den Download bereits gestartet haben. Solltet ihr Destiny 2 schon vorbestellt haben, dann könnt auch ihr den Preload starten, bevor es dann am Dienstag in den Abendstunden losgehen kann. Eine Beta bringt es mit sich, dass der Entwickler möglichst viel Feedback von den teilnehmenden Spielern bekommt und er auf Fehler und Bugs hingewiesen wird. Im Falle von Destiny 2 weiß Bungie schon jetzt von einigen Bereichen, dass diese noch suboptimal ablaufen. Daher hat man im Blog eine Liste an noch bestehenden Fehlern ausgegeben, um die Spieler vorab drauf vorzubereiten:

Da es sich hier um eine Beta-Version handelt, können einige Probleme auftreten und so das Gameplay beeinflussen. Bitte beachtet das Folgende:

Spieler können beim Spielen der Beta auf verschiedene Netzwerkfehler-Codes stoßen.

Bungie wird im Verlauf der Beta die Server-Stabilität überprüfen, wodurch zeitweise Fehlercodes auftreten können.

Ortsbezeichnungen erscheinen gelegentlich nicht während des Schmelztiegel-Gameplays.

Spieler werden gelegentlich in den Orbit gekickt, nachdem beim Zutritt zu einem Countdown-Match ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird.

Spieler werden gelegentlich am Anfang der „Die verdrehte Säule“-Aktivität abgesetzt, selbst wenn sie in einen laufenden Strike einsteigen.

Es finden immer noch Sandbox-Abstimmungen statt: Einige Waffen und Fähigkeiten verfügen über stärkeren oder schwächeren Schaden als beabsichtigt.

Nicht alle Inhalte wurden in alle Sprachen lokalisiert.

Wenn ihr während der Destiny 2-Beta auf irgendwelche Netzwerkprobleme trefft, dann befolgt bitte unseren „Leitfaden für Fehlerbehebung des Netzwerks“, um die richtigen Netzwerkeinstellungen für das Destiny-Gameplay zu gewährleisten.

Zwischen dem 21.7. und 24.7. dürfen übrigens alle Spieler ran an die Beta, auch die, die Destiny 2 nicht vorbestellt haben. Ab dem 6. September startet das Spiel dann für die Konsolen, während der PC am 24.10 folgt.

Den vollständigen Blogeintrag von Bungie findet ihr hier: Link