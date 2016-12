Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 24

Man kann kaum so schnell gucken, da sind wir auch schon bei Türchen 24 angekommen. Apropos schnell: Gewissermaßen geht es auch in unserem heutigen Preis um Geschwindigkeit.

Zum diesjährigen Finale hauen wir nochmal einen echten Knaller raus. Ein Starterpaket der

Siku GT Challenge!

Das ist der Beginn einer neuen Motorsport-Leidenschaft für jedes Alter! Mit diesem Startset von SIKUracing wird die klassische Rennbahn revolutioniert: Spurungebunden, effektvoll, authentisch, so können der Porsche 911 GT3 R und der Mercedes-Benz SLS AMG GT3 auf die Strecke geschickt werden. Zum Startset gehören die beiden Race-Cars mit verlässlicher Pistolen-Handsteuerung ebenso dazu wie die je 8x Fahrbahnteile, die leicht und robust zusammengesteckt und mit seitlichen Leitplanken versehen werden können. Vom Start an geht es um ein rasantes Rennvergnügen wie auf den großen Rennstrecken! Wer vom Kurs abkommt, erlebt am Spurverhalten, wie er sein Fahrzeug wieder auf Kurs bringen muss, ein Farbsensor im Fahrgestell macht das innovative Rennbahn-Flair spektakulär erlebbar. Die Fahrzeuge mit robuster Zinkdruckguss-Karosserie sind mit innovativer 2,4 GHz Funktechnik und proportionaler Lenkung ausgestattet. Zum Lieferumfang gehören Akkus und Ladegerät, die den Komplettbetrieb des neuen Spielsystems abrunden.

Bereits im letzten Jahr durften wir selbst Hand anlegen an die Siku GT Challenge und falls Ihr unseren ausführlichen Artikel damals verpasst habt, dann klickt doch mal rein. Unseren Erfahrungsbericht findet Ihr hier <LINK>

Dieses Paket wurde uns freundlicherweise von Siku zur Verfügung gestellt, wofür wir uns ganz herzlich bedanken möchten.

Ihr kennt es ja mittlerweile: Zur Teilnahme füllt Ihr bitte das Formular aus. Danach drückt Ihr Euch selbst die Daumen und hofft auf Euer Losglück 🙂

Teilnahmeschluss ist der 30.12.16

Wir wünschen Euch viel Glück !

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht oder in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden Das Gewinnspiel endet am 30.12.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und hat 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.