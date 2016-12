Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 15

Zum Start des neuesten Films aus dem Star Wars-Universum, haben wir dank Miracle-Versand ein geniales Paket rund um das X-Wing-Brettspiel zusammen geschnürt.

Das Grundspiel

Das Grundset beinhaltet 2 Tie-Fighter, 1 X-Wing, Schablonen, Manöverräder, Anleitung, Marker und vieles mehr.

Alle Details der Box findet ihr auch beim Heidelberger Spieleverlag.

Star Wars X-Wing: VT-49 Decimator • Erweiterung-Pack DEUTSCH:

In dieser Erweiterung findet ihr das Raumschiff mit Markern, Piloten-Karten, und vielem mehr.

Alle Details findet ihr hierzu auf der Produktseite des VT-49 Decimators beim Heidelberger Spieleverlag

Star Wars X-Wing: • X-Wing Erweiterung-Pack DEUTSCH

In dieser Erweiterung bekommt euer Grundspiel einen weiteren X-Wing

Enthalten sind das Raumschiff, 9 Karten, Manöverrad uvm.

Alle Details des X-Wing findet ihr auf der Produktseite beim Heidelberger Spieleverlag.

Miracle Versand Acryl Schablonen-Set

Die Schablonen aus der Grundbox sind gut, aber guten Eindruck bei besserer Bedienbarkeit liefern die von Miracle selbst erstellte Schablonen aus Acryl.

Der Gewinner bekommt zwei Sets in den Farben blau und schwarz.

Weitere Acryl-Schablonen-Designs findet ihr auf der Webseite von Miracle Versand.

Miracle Versand Spielmatte

Damit ihr nicht auf einem langweiligen Hintergrund spielen müsst, runden wir das Paket mit einer hochauflösenden Spielmatte ab, welche das Weltall-Feeling perfekt macht.

Weitere Spielmatten-Designs findet ihr auf der Webseite von Miracle Versand.

Mit freundlicher Unterstützung von

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

